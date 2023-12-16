Бої точаться за кожен будинок: під контролем ЗСУ лише 4% Мар'їнки, — DeepState (відео)

За словами аналітика Романа Погорілого, були випадки, коли українські бійці вели перестрілки з росіянами в межах однієї будівлі.

Російські військові продовжують наступати в Мар'їнці Донецької області. Бої там відбуваються буквально за кожен будинок. Про це розповів співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий в ефірі програми"Лінія фронту".

Погорілий зазначив, що ЗС РФ займають місто, що можна побачити на карті. За кожен сантиметр землі там тривають важкі бої.

Бої в Мар'їнці на карті Фото: DeepState

За його словами, під контролем Сил оборони було всього 4% від населеного пункту. Так, росіяни мають там просування кожного дня. Були випадки, коли українські бійці вели перестрілки з росіянами в межах однієї будівлі.

"Були приклади, як у будівлях наші бійці були з бійцями цих виродків на різних поверхах, і вони там воювали буквально за кімнату будинку", — сказав Погорілий.

Нагадаємо, що 5 грудня повідомлялося, що ЗС РФ відновили наступ у районі Мар'їнки. Місто в Донецькій області перебуває на лінії фронту з 2014 року. До початку війни в місті проживало близько дев'яти тисяч жителів, зараз більшість будівель перетворилася на руїни, розповіли в британській розвідці.