Постраждали лінії електропередач: у РФ звинуватили ЗСУ в атаці дронів на Курську область

За словами губернатора Романа Старовойта, у селі Крупець Дмитрівського району три прильоти. У Желєзногорському районі БПЛА пошкодили лінію електропередачі.

Безпілотники атакували Дмитрівський і Желєзногорський райони Курської області Росії в ніч на 16 грудня. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт у себе в Telegram, заявивши, що дрони нібито послали Збройні сили України.

"У селі Крупець Дмитрівського району три прильоти. За попередньою інформацією у 8 будинках постраждали паркани, вікна, дахи. Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва — пошкоджено компресорну станцію", — сказано в повідомленні.

Крім того, за словами Старовойта, у Желєзногорському районі дрони пошкодили лінію електропередачі, що живить один з об'єктів Михайлівського ГЗК.

Роман Старовой про атаку на Курську область РФ Фото: Скриншот

Зазначимо, що Міноборони Росії на момент написання новини ніяк не прокоментувало повідомлення Старовойта. Однак у відомстві країни-агресора заявили, що ввечері 15 грудня БПЛА ЗСУ атакували об'єкти на території окупованого Криму. Так, сили ППО РФ нібито збили 6 "українських" дронів.

Нагадаємо, що в ніч на 16 грудня РФ провела масовану атаку на Україну, запустивши кілька груп дронів-камікадзе. Повітряна тривога в різних областях тривала понад 6 годин. Моніторингові канали повідомляють, що Росія запустила близько 30 безпілотників.