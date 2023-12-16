ЗС РФ пішли в наступ на Макіївку і Терни, — Луганська ОВА
Попри важкі погодні умови Сили оборони відбивають штурми росіян. Через негоду знов ускладнено застосування авіації та дронів.
Російські підрозділи, які перебували на Луганщині, рушили в бік Донеччини. Про це 16 грудня повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Він зазначив, що попри важкі погодні умови Сили оборони відбивають ворожі атаки і штурми росіян.
"Вчора окупанти рушили в бік донецьких Тернів, що неподалік від Невського, а також спробували атакувати Макіївку. Всі ці намагання завершилися для противника безрезультатно. Водночас через негоду знов ускладнено застосування авіації та дронів. Минулої доби ворог використав їх по одному разу" — проінформував Лисогор.
Він зазначив, що російські окупанти вкортре обстріляли з мінометів та артилерії Невське, Білогорівку та територію Серебрянського лісу.
Артем Лисогор також повідомив, що в окупованому Лисичанську росіяни провалили примусову паспортизацію.
Нагадаємо, що Російські військові продовжують наступати в Мар'їнці Донецької області. Бої там відбуваються буквально за кожен будинок.
5 грудня повідомлялося, що ЗС РФ відновили наступ у районі Мар'їнки. Місто в Донецькій області перебуває на лінії фронту з 2014 року.