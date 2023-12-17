У Полтаві повістки вручатимуть за місцем проживання, — обласне ТЦК

За словами речника Полтавського ТЦК Романа Істоміна, спеціальних місць для оповіщення військовозобов’язаних немає, вони не передбачені законодавством. Тому оповіщення може проводитися як за місцем проживання, так і у громадських місцях.

Мобілізаційні повістки у Полтаві вручатимуть за місцем проживання. Про це заявив в ефірі "Українського радіо. Полтава" речник обласного ТЦК Роман Істомін.

Він підкреслив, що такий спосіб вручення повісток — це не новий спосіб оповіщення військовозобов’язаних і не свідчить про посилення мобілізації.

"У такому режимі ТЦК та СП працювали з лютого 2022 року", — пояснив Істомін.

Він запевнив, що до мобілізації має бути готовий кожен і у разі, коли працівник ТЦК вручає потенційному мобілізованому повістку, той має прийти до військкомату, уточнити свої дані. Вручення повістки за місцем проживання зовсім не означає, що це так звана бойова повістка

"Так, у разі необхідності військовозобов’язаний може бути призваним. Але насамперед він має просто прибути до ТЦК", — зауважив речник.

Крім того, Істомін зазначив, що відтепер разом зі співробітниками ТЦК ходять представники поліції, а доступ до під'їздів забезпечуватимуть домоуправління.

"Якщо громадянин порушує правила військового обліку вже не вперше, то він може бути доставлений примусово, тому що в ТЦК немає функцій примусового доставлення, а в поліції є. Також наявність поліції дає знати громадянам, що заходи та дії ТЦК є абсолютно законними", — пояснив Істомін появу поліцейських у складі рейдів.

Він зазначив, що таким чином прибирається той фактор, коли громадяни вбачають якусь незаконність у законних діях.

"Як було раніше? Він (військовозобов’язаний. — Ред.) порушує правила військового обліку, не з’являється за повісткою, його дані передаються в поліцію і далі йдуть розшукові заходи. Тепер розшукових заходів можна уникнути, тому що ось він (військовозобов’язаний. — Ред.) є і його не потрібно шукати", — продовжив Істомін.

І додав, що спеціальних місць, в яких працівники ТЦК мають проводити оповіщення громадян, немає, вони не передбачені законодавством. Тому оповіщення може проводитися за місцем проживання, а також у громадських місцях.

"Сповіщення у громадських місцях — це більше вимушений захід, тому що легше підготувати повістку, прибути за адресою і там її вручити. Але не всі виконують правила військового обліку і проживають за тією адресою, яку вони востаннє подавали до ТЦК", — зауважив речник.

Він підкреслив, що військовозобов’язаний повинен протягом 7 днів повідомити про зміну адреси проживання, але багато хто це не робить. Тому, на його думку, й виникла потреба сповіщення у громадських місцях, на блокпостах.

"Якщо казати про спортзали, тренажерні зали, вони є нічим іншим, як громадським місцем, тому представники ТЦК абсолютно законно туди заходять і там працюють", — зазначив Істомін.

Як проходить вручення повістки іншими ТЦК

Раніше схожі заходи, тобто вручення повісток за місцем проживання із заходом працівників ТЦК до під’їздів, анонсували у Запоріжжі.

В останніх новинах з Київської області, зокрема в Обухівському районі, зазначається, що повістки почнуть вручати на мобільних блокпостах. Про це повідомляє екснардеп Ігор Мосійчук. За його словами, військові перевірятимуть документи, виписуватимуть повістки, а також затримуватимуть порушників військового обліку.

Нагадаємо, у Закарпатській області з 1 грудня запровадили перевірку документів у громадян. Відповідне рішення діятиме до завершення воєнного стану в Україні.

В Одесі запровадили додаткові виплати мобілізованим мешканцям міста. Кожен одесит, який піде воювати в ЗСУ, зможе отримати 20 тисяч гривень. Схожу доплату запропонували і в Києві.