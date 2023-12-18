Протитанковий кулак Rosomak: Польща придбає 200 БТР з різними ПТРК

Армія придбає 58 БТРів з ізраїльським Spike, а інша ж частина контракту залежить від виробників, бо поляки хочуть передачі технологій для виробництва ПТРК у себе.

Агенція озброєнь має намір закупити понад 200 бронетранспортерів Rosomak з бойовими модулями ZSSW-30. Про це повідомляє Defence 24.

У 2024 році Польща хоче підписати два контракти на постачання БТРів Rosomak. Партія з 58 машин матимуть башту ZSSW-30 з пусковими ПТРК Spike LR та 174 БТР з іншими ПТРК. Журналістам підтвердили в Агенції озброєнь, що тендери на два контракти тривають.

Зазначається, що Rosomak одразу планувався з ізраїльським ПТРК Spike. Проте другий контракт на 174 БТР (3 батальйони) може мати різні протитанкові комплекси. Вибір конкретної моделі залежить від результату переговорів з іноземними партнерами. Польща хоче отримати технології, щоб ПТРК випускались на підприємствах польських виробників.

"Тривають два тендери на постачання додаткових БТР Rosomak із баштою ZSSW-30 з установкою протитанкових керованих ракет, у томи числі придбання 58 БТР Rosomak з ПТРК Spike. Ще 174 БТР з ZSSW-30 буде інтегровано з продуктами різних виробництв, в тому числі вищезгаданими Spike чи Javelin. Рішення залежить від результатів переговорів", — повідомили в Агенції.

Нагадаємо, 21 вересня бійці 57-ї бригади показали польські БТР Rosomak на навчаннях. Військові відпрацювали маневри та навчання особового складу.

1 квітня у Польщі заявили про придбання Україною 100 БТР Rosomak. Контракт профінансує США та ЄС.