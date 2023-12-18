Ухилянтів обмежать у правах: Безугла оприлюднила деталі законопроєкту про мобілізацію

Народна депутатка від "Слуги народу" вважає, що до добровольців має бути сервісний підхід. Натомість для мобілізованих і далі будуть застосовувати примус.

У Законі "Про мобілізацію" планують вказати, що на службу до війська можна буде потрапити двома шляхами, які не перетинатимуться. Також запровадять певне покарання для людей, які ухилятимуться. Про окремі деталі законопроєкту написала народна депутатка від партії "Слуга народу" та заступниця голови Комітету з національної безпеки Мар'яна Безугла у дописі на сторінці Facebook.

Зі слів Безуглої, щоб набирати людей на службу, будуть використовувати систему рекрутингу і систему мобілізації. Вони працюватимуть паралельно і матимуть певні особливості.

Мобілізація в Україні — деталі

Рекрутинг до ЗСУ буде здійснюватись на добровільних засадах. Громадянин, який бажає потрапити до війська, може звернутись на один з порталів працевлаштування, які вирішили співпрацювати з Міноборони України: Work, Robota, Lobby X, Olx. Або прийти до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). У ЦНАП, вказала нардепка, не будуть мобілізувати — там працюватиме рекрутер.

Компанії працевлаштування, які долучились до програми рекрутингу Фото: Міноборони України

Політикиня наголосила, що ті, хто скористається системою рекрутингу і добровільно піде до війська, матиме можливість самостійно обрати вакансію і потрапить у той підрозділ, куди хотів.

Мобілізація до ЗСУ і далі працюватиме через Територіальні центри комплектування (ТЦК), пояснила Безугла. Військкоми будуть вручати повістки військовозобов'язаним і відправлятимуть у підрозділи та за військово-обліковими спеціальностями, залежно від запиту війська.

"Концепт зокрема в тому, що якщо ти доброволець, тебе держава обслуговує, сервісний підхід. Якщо ні, може застосувати примус", — написала нардепка.

Для ухилянтів підготували спеціальне покарання, заявила Безугла. З її слів, їх чекає "обмеження прав". Про що саме ідеться, вона поки що не уточнила.

Безугла - про новації мобілізації

Зазначимо, народна депутатка Безугла виступила з критикою командувача ЗСУ Валерія Залужного, вказавши, що він начебто думає про рекламу і не має плану війни на 2024 рік. Після цього політикиня долучилась до розробки законопроєкту щодо внесення змін у закон про мобілізацію. Серед новацій закону — жінки стають військовозобов'язаними, а студенти проходять тримісячний загальний військовий вишкіл під час навчання.

Нагадуємо, нардепка Соломія Бобровська також розповідала, які зміни очікуються у процесі мобілізації. З її слів, окремі бригади у складі ЗСУ отримають право самостійно набирати людей на службу. Тим часом видання The New York Times опублікувало огляд системи призову в Україні. Журналісти зазначили, що ця система "жорстка".