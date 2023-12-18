Війна у 2024 році: Залужний прокоментував плани наступу ЗС РФ, опубліковані Bild

Прокоментувати заяви щодо російського наступу можуть інші люди в українській владі, заявив головнокомандувач ЗСУ. Про кого саме ідеться генерал не пояснив.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний відповів на питання журналістів щодо плану російського наступу на 2024-2026 рр., опубліковані німецьким виданням Bild. Відповідь генерала оприлюднили на порталі "РБК-Україна".

Залужного спитали, що він думає щодо плану РФ захопити п'ять областей на сході України. Головнокомандувач зазначив, що не має відношення до подібних процесів. З його слів, говорити про можливі наміри російського командування — "не його парафія" і характеризувати це він не може.

"Там є люди, які за це відповідають, які мають цю інформацію", — сказав український військовий.

Генерал не вказав, які саме люди в Україні можуть відповісти на питання щодо можливого наступу ворога.

Також Залужний пояснив, що не буде розповідати про план українського контрнаступу у 2024 році. З його слів, тоді це буде "шоу, а не війна".

Зазначимо, 16 грудня німецьке видання Welt опублікувало статтю, у якій ішлося про розробку контрнаступу ЗСУ у 2024 році. Вказували, що у Сил оборони достатньо бронетехніки та інших ресурсів для здійснення цього задуму.

Залужний про наступальні дії ЗСУ у 2024 році

План наступу 2024 — деталі

Зазначимо, 14 грудня видання Bild опублікували інсайдерську інформацію, отриману від анонімного джерела з розвідки Німеччини. У статті розповіли про середньострокові плани ЗС РФ та президента Росії Володимира Путіна. Згідно з можливим планом, росіяни до кінця 2026 року хотіли б просунутись у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Серед цілей — окупація Харкова, Дніпра та Запоріжжя. Тим часом як Путін примусив би Україну сісти за стіл перемовин — це має стати прикриттям для майбутнього наступу ЗС РФ.

Публікацію Bild прокоментували в українській розвідці. Андрій Черняк з ГУР Міноборони заявив, що насправді РФ не має сил, щоб втілити такий масштабний задум. Втім визнав, що можливі деякі просування на лінії фронту.

16 грудня німецьке видання розповіло про нові плани українського командування. Стверджують, що у новому році ЗСУ будуть намагатись завдавати максимальних втрат ЗС РФ та оберігати бійців Сил оборони.

Крім того, була низка інших публікацій у західних ЗМІ. Наприклад, видання The Wall Street Journal зазначало, що не очікує наступальних дій ЗСУ аж до 2024 року. Водночас інше видання припускало, що можливі наступальні дії у напрямку Криму: саме там є шанс здобути перемогу.

Нагадуємо, 18 грудня стало відомо про "прослушку", яку виявили у кабінеті Валерія Залужного. Генерал заявив, що у кабінеті саме мала відбуватись нарада.