"Резонансна подія": у ГУР відреагували на "прослуховування" кабінету Залужного (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, в умовах війни потрібно бути уважнішим кожному українцю. Розслідування триває, і очікуються перші його результати.

Пристрій для прослуховування в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного може бути пов'язаний зі спробою противника дізнатися більше про подальші дії на фронті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов в ефірі телемарафону 18 грудня.

За його словами, російські окупанти роблять різні спроби та методики для того, щоб отримати інформацію про плани Сил оборони на найближчий час.

"Це, звичайно, резонансна подія. Контррозвідувальні органи, СБУ, зокрема, мають розібратися в цій ситуації. Триває війна, і ворог намагається різними способами отримати інформацію та вивчити наші плани", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник розвідки зауважив, що такі інструменти як пристрої для прослуховування — це дешевший спосіб для російських окупантів, адже це їм може допомогти заощадити значні ресурси на полі бою. Усе українське суспільство має бути уважнішим в умовах війни з Росією.

Поки що в ГУР МО очікують на перші результати розслідування, тому більше подробиць на цю тему не прозвучало.

Нагадаємо, 17 грудня українські ЗМІ поширили інформацію про те, що під час перевірки в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного було нібито виявлено пристрій для прослуховування. Цю інформацію підтвердили представники СБУ.

18 грудня повідомлялося про те, що Валерій Залужний прокоментував "прослуховування" у своєму кабінеті. За його словами, зловмисники не могли підслухати державну таємницю, адже головнокомандувач ще не почав там працювати. Також він упевнений, що в Генштабі ЗСУ немає "крота".