Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати брак снарядів, — BBC

Як заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, Україна не може зрівнятися з Росією за ресурсами і робочою силою, і що мета полягає в тому, щоб досягти технологічної переваги.

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що країна нарощує виробництво дронів-камікадзе, "щоб компенсувати брак артилерійських снарядів". Про це пише BBC.

За його словами, Україна також нарощує власне виробництво боєприпасів "майже на всю дальність дії" для озброєнь ще радянського виробництва. Крім того, Гаврилюк сподівається, що вдасться простимулювати оборонну промисловість за рахунок спільного виробництва боєприпасів із західними компаніями на українській території.

Гаврилюк також заявив, що саме цьому питанню були присвячені переговори з американськими компаніями під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Видання зазначило, що Україна підписала низку угод з американськими фірмами про початок спільного виробництва. За словами Гаврилюка, Україна не може зрівнятися з Росією за ресурсами і робочою силою, і що мета полягає в тому, щоб досягти технологічної переваги. Київ упевнений, що його міжнародні партнери подолають політичні розбіжності і надаватимуть допомогу, як і раніше.

Нагадаємо, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, щоукраїнські війська згорнули деякі військові операції через недостатню зарубіжну допомогу. Він заявив, що Сили оборони, як і раніше, розраховують на військові перемоги, але потрібні додаткові резерви, щоб бійці відпочили. А з появою західних винищувачів усе буде зовсім по-іншому. "F-16 — як "Мерседес" порівняно із "Запорожцем".