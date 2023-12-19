Будуть економити: в ISW розповіли про проблеми ЗСУ через брак західної допомоги

За словами аналітиків, і Росія, і Україна витратили значну частину своїх радянських запасів 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів.

Через брак артилерійських снарядів і затримки в постачанні західної допомоги Сили оборони України будуть економити техніку і стримувати майбутні контрнаступальні операції. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 18 грудня наводиться інтерв'ю бригадного генерала Олександра Тарнавського, в якому він заявив, що українські війська відчувають брак 122-мм і 152-мм снарядів по всій лінії фронту. За його словами, це змушує українські сили перерозподіляти боєприпаси і перепланувати військові завдання.

Аналітики зазначили, що і Росія, і Україна витратили значну частину своїх радянських запасів 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів, що змусило обидві країни шукати інші запаси цих артилерійських боєприпасів за кордоном. Повідомляється, що українські сили все частіше використовують надані Заходом 155-мм артилерійські системи.

"Брак артилерії і затримки в наданні західної допомоги з метою безпеки створять невизначеність в українських оперативних планах і, ймовірно, спонукають українські сили заощаджувати ресурси, що може змусити українські сили ухвалювати важкі рішення щодо пріоритету певних ділянок фронту", — ідеться у звіті.

Нагадаємо, що заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що країна нарощує виробництво дронів-камікадзе, "щоб компенсувати брак артилерійських снарядів". За його словами, Україна також нарощує власне виробництво боєприпасів "майже на всю дальність дії" для озброєнь ще радянського виробництва.