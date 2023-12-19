У Росії на 11 років ув'язнили 19-річного хлопця за диверсію на залізниці

За інформацією слідства, чоловік погодився влаштувати диверсію у травні цього року за 10 тисяч рублів. Його дії знімав на відео неповнолітній товариш.

Російський суд визнав винним у диверсії 19-річного хлопця, який підпалив релейну шафу на залізниці. Йому призначили 11 років ув’язнення. Про це пише видання "Медиазона".

Повідомляється, що інцидент стався 2 травня цього року поблизу села Агроном біля станції Дінська. Російське слідство вияснило, що чоловік за підпал отримав 10 тисяч рублів. Його дії на відео знімав неповнолітній знайомий.

Розглянувши матеріали справи суд визнав його винним у диверсії, втягнення неповнолітнього у злочин та призначив 11 років 6 місяців ув’язнення. Перший рік його утримуватимуть у тюрмі, а далі переведуть до колонії сурового режиму.

Видання пише, що про чоловіка у російських ЗМІ зняли сюжет, у якому показали кадри із затримання його працівниками ФСБ та обшуків у його помешканні. Раніше він із сім’єю мешкав у Киргизстані, але пізніше переїхав у Краснодар на Кубані, де мешкав у приватному будинку.

Також у відео журналісти розповідали, що разом із засудженим правоохоронці затримали двох спільників, однак деталей не повідомлялося.

Диверсії на російській залізниці

Варто зазначити, що у Росії постійно відбуваються диверсії на залізниці, адже саме окупанти систематично використовують її для переміщення своєї військової техніки та живої сили.

Як на початку листопада повідомляли у британській розвідці, від першої влаштованої диверсії на залізниці РФ пройшло понад 17 місяців. За цей час у Росії покарали щонайменше 137 людей. Більшість з них – не старше 24 років.

До прикладу, у ніч на 18 листопада невідомі особи у Московській області підірвали залізничний ешелон з пальним.

Також повідомлялося про знищення майже 20 вантажних залізничних вагонів у Рязанській області 11 листопада.

Окрім того, весною цього року у Брянській області невідомі підірвали залізничну колію. Через це з рейок зійшов поїзд, який перевозив нафтопродукти та пиломатеріали.

Нагадаємо, у серпні російські медіа повідомляли, що у Росії затримали чоловіка, який начебто виконуючи завдання СБУ підірвав газопровід у Криму. Під час обшуку у нього вилучили багато вибухівки.