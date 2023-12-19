"Ми всі тут контужені": на Київщині охоронці побили ветерана ЗСУ з нервовим розладом, — ЗМІ

Охоронці лікарні звинуватили чоловіка у тому, він не хоче служити у війську, розповіли журналісти. Після цього вони його вдарили та закували в кайданки.

Колишній гранатометник ЗСУ Олексій Іванін відчув загострення тривожного розладу і звернувся за допомогою до лікарні в Боярці на Київщині. Однак у лікарні йому не допомогли. Натомість охоронці медзакладу його побили й примусили шукати допомогу в іншому місці. Про деталі надзвичайної події з ветераном розповіли на порталі "24 канал" 19 грудня.

Журналісти порталу розповіли, що історія з Іваніним сталась 4 грудня. 20-річний чоловік, який має інвалідність 3 ступеню внаслідок стійкого тривожно-депресивного розладу, близько 2 год. ночі відчув погіршення свого стану — зростала тривога, почав завдавати собі поранень. Тому зателефонували медикам, щоб отримати відповідну лікарську допомогу.

"Я в неконтрольованому стані покалічив себе, мав різану рану на руці. Швидка приїхала разом з поліцією, оскільки кваліфікувала це як спробу суїциду".

Лікарі приїхали після п'ятого дзвінка і завезли до Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району у місті Боярці, ідеться у статті на порталі. Певний час допомогу не надавали, тому чоловік вирішив уточнити, коли це станеться. Для цього підійшов до охоронців, розповів про ситуацію. Замість пояснень отримав відповідь в грубій формі: його звинуватили у брехні і у тому, що він хоче втекти від армії.

"Ми всі тут такі контужені, всі тут воювали, так що не треба нам тут брехати", — цитують журналісти слова охоронців.

Після цього, розповів чоловік, охоронці його побили, закували у кайданки і поставили на коліна. Врешті він вирішив піти з медзакладу. В підсумку, пояснюється у статті, ветеран отримав травми — їх зафіксували у іншій лікарні. Також публікують фото довідки з травмпункту, де описано, що у постраждалого — гематоми на обличчі і тулубі, різана рана на лівому передпліччі.

Довідка з травмпункту Іваніна Фото: 24 канал

Крім того, журналісти показали, як виглядав Іванін після побиття. На світлинах — сліди ударів під оком і на спині.

Олексій Іванін - синяки через побиття Фото: 24 канал Сліди травм Іваніна Фото: 24 канал

Побиття ветерана ЗСУ — деталі

На порталі розповіли, що Іванін — колишній гранатометник, який воював у АТО у 2021 році, отримав поранення у перші місяці вторгнення РФ у 2022 році та в підсумку був звільнений з армії через захворювання, пов'язані зі службою. У висновку військово-медичної експертизи вказано, що у нього діагностовано стійкий та різко-виражений тривожно-депресивний розлад та низка інших хронічних хвороб.

Висновок військо-лікарської комісії щодо Іваніна ВЛК - про травми Іваніна внаслідок служби в армії Свідоцтво про хворобу Іваніна

Журналісти отримали пояснення від медичного закладу щодо подій 4 грудня. У відповіді вказано, що охороною займається ПП "Вовк" — саме його працівники чергували під час інциденту з Іваніним. Також запевнили, що проводять службове розслідування.

Правоохоронці з ГУ Національної поліції Київської області повідомили, що зареєстрували скаргу ветерана на побиття. Нею будуть займатись у Бучанському районному управлінні поліції.

На сторінці Facebook Київської обласної поліції поки що немає коментарів щодо інциденту.

Зазначимо, у листопаді у Києві стався інший інцидент з ветераном ЗСУ. У ЗМІ розповіли про інцидент з групою громадян, яких підозрюють у шахраюванні при збиранні коштів на потреби Сил оборони. Також ексвійськові-активісти попереджали громадськість про неякісні турнікети, які купувались Медичними силами ЗСУ.