Коаліція не допоможе: єменські хусити обіцяють нові атаки в Червоному морі, — Reuters (інфографіка)

На думку глави Пентагону Ллойда Остіна, операції єменських хуситів — це міжнародна проблема, яка вимагає колективних дій.

Хусити, які захопили владу в Ємені, "не вражені" багатонаціональним альянсом, який створюють США для забезпечення безпеки в Червоному морі. Про це агентству Reuters заявив лідер шиїтських повстанців Мохаммед Абдулсалам.

За його словами, коаліція "принципово не потрібна", тому що прибережні води Ємену безпечні для всіх суден, окрім тих, що прямують до Ізраїлю.

"Наша позиція не зміниться щодо палестинського питання, незалежно від того, буде створено військово-морський альянс чи ні. Наша позиція на підтримку Палестини і сектору Гази залишиться незмінною до закінчення облоги, надходження продовольства і медикаментів, а наша підтримка пригнобленого палестинського народу залишиться постійною", — сказав він.

Хусити заявили про солідарність із терористичною організацією ХАМАС і назвали військовий конфлікт на Близькому Сході "невиправданою агресивною війною проти Палестини".

Після цього вони неодноразово намагалися атакувати як саму територію Ізраїлю, так і судна в Аденській затоці, які, на їхню думку, прямували до Ізраїлю.

Єменські хусити в Червоному морі

Єменські хусити почали військові дії в Червоному морі, порушуючи міжнародне право. Вони здійснили напади на кораблі інших держав.

Так, 3 грудня нападу з боку Ємену зазнали військовий корабель і кілька комерційних суден США. Підтримувані Іраном хусити часто атакують кораблі в регіоні, запускають безпілотники і ракети по Ізраїлю.

11 грудня хусити атакували БПЛА французький фрегат у Червоному морі. Проіранські проксі запустили з перервою у дві години безпілотники по фрегату Languedoc. Екіпаж корабля застосував зенітні комплекси для захисту.

Багато судноплавних компаній відмовилися від маршруту через Суецький канал і Червоне море. Альтернативний маршрут навколо південноафриканського мису Доброї Надії подовжує транспортування на кілька днів. Тайванська компанія Evergreen, наприклад, заради безпеки своїх кораблів припинила вантажні перевезення з Ізраїлем.

Деякі судна змінюють маршрут на набагато довший через південний край Африки Фото: Скриншот

Британська фірма морської безпеки Ambrey заявила у вівторок, 19 грудня, що отримала інформацію про потенційну спробу висадки на борт на захід від портового міста Ємену Адена, додавши, що атака не увінчалася успіхом і весь екіпаж живий.

Водночас, оголошуючи про військово-морську операцію Prosperity Guardian, міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Бахрейні, що спільне патрулювання проводитиметься в південній частині Червоного моря та Аденській затоці, які охоплюють головний глобальний морський маршрут Схід-Захід.

"Це міжнародна проблема, яка вимагає колективних дій", — заявив він.

Нагадаємо, у США 15 грудня протестували підводний дрон Remus. Запуск було здійснено в рамках операції Yellow Moray, метою якої є перевірка безпілотних апаратів ВМС для підводного патрулювання та розвідувальних місій.