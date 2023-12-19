"Треба вчитись у противника": в "Азові" розповіли про тактику ЗС РФ на фронті (відео)

Наразі позиційної війни немає, на всіх напрямках проводяться наступальні дії, розповів начальник штабу бригади Богдан Кротевич.

Оборонець Маріуполя, начальник штабу бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що Збройні сили Російської Федерації постійно проводять наступальні дії. Про це він повідомив в інтерв'ю "Телебаченню Торонто".

Він зазначив, що наразі позиційної війни немає, оскільки на всіх напрямках проводяться наступальні дії.

"Росія проводить наступальні дії постійно. Ми провели наступальну операцію, зайняли позиції й противник кидає всі резерви, щоб відбити ці позиції", — сказав Богдан Кротевич.

Українські бійці вважали, що ворог використав усі свої резерви, і їм потрібен якийсь час для їх відновлення. Проте через тиждень-два противник починає масово наступати — на одну позицію можуть кинути 30 людей. За словами Кротевича, взвод на одну позицію — це дуже багато.

Він наголосив, що для окупантів пріоритетно наступати на будь-якому напрямку, їм все одно, що захопити — Бахмут, Авдіївку чи інше місто. Сьогодні наступальні дії ворог проводить на Лимано-Кремінському напрямку. Бійці думали, що ворог задіяв усі резерви на Авдіївському напрямку, проте ні.

"Це правильно. Це те, чому треба вчитись у противника. Треба бити там, де тебе не очікують", — заявив він.

"Тавр" додав, що сьогодні це може бути Лиманський напрямок, післязавтра Мар'їнський, а ще через якийсь час ворог може піти в наступ зі сторони Білорусі. Українцям потрібно цьому вчитися, необхідно бити там, де противник не очікує.

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