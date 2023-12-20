Контрафактний літак: в Ірані відкриють завод із виробництва українських Ан-140

Іранська сторона заявила про створення підприємства з виробництва військово-транспортних літаків Simorgh. Експерти зазначили, що ця машина фактично є вкраденою копією українського Ан-140.

В Ірані нібито з'явився завод з виробництва літаків Simorgh, які фактично є вкраденою копією українського літака Ан-140. Як заявив 19 грудня голова Організації цивільної авіації ісламської республіки Мохаммад Мохаммаді-Бахш, випуск літаків здійснюється за участю трьох відомств, включно з Міноборони Ірану, передає іранське агентство Tin News.

"Виробництво літака Simorgh здійснюється за участю міністерства шляхів сполучення, міністерства оборони та міністерства промисловості Ірану, причому кожне з відомств виконує свої конкретні завдання. Сьогодні ми можемо сказати, що ісламська республіка має власний авіаційний завод", — заявив Мохаммаді-Бахша.

Де саме збудовано підприємство наразі невідомо, проте оглядачі "Мілітарного" зазначили, що вочевидь, це місто Ісфахан — саме там уперше Simorgh здійнявся у повітря в червні 2023 року.

Також відомо, що "іранський" військово-транспортний літак був створений на базі IrAn-140, який є ліцензійною модифікацією українського турбогвинтового Ан-140. І хоча українська сторона не давала дозволу на реінженірінг цивільної машини у військовий літак, іранська компанія Iran Aircraft Manufacturing Industries (IAMI) провела відповідні роботи. У результаті літак був додатково оснащений задньою рампою для навантаження великогабаритних вантажів.

Що стосується комплектуючих, то, на думку експертів, літак був створений з авіакомплекту, поставленого раніше Харківським державним авіаційним виробничим підприємством ХДАВП.

Нагадаємо, 10 грудня іранські ЗМІ повідомили, що Військово-повітряні сили Ірану отримали на озброєння вітчизняні безпілотники Karrar, оснащені керованими ракетами класу "повітря-повітря" Majid.