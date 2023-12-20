"Сіяти тваринний, панічний страх": чому снайпери важливі на війні

За словами снайпера із позивним "Джон", снайперські постріли відбуваються нізвідки, тому ворог лякається й може почати атакувати своїх.

Боєць із позивним "Джон" пішов на фронт ще у 2014 році. Снайпер розповів, чому його професія важлива на війні у інтервʼю для АрміяInform.

"Джон" називає себе гуманістом й вважає, що вбивати собі подібних — це гріх. Проте він пішов на захист для боротьби за рідних та близьких, за їхню волю та свободу. Більша частина роботи "Джона" залишається поза кадром через специфіку завдань.

Військовий каже, що на першому місця для снайпера є знання: вміння пересуватись, орієнтуватись на місцевості, маскуватись, виконувати математичні розрахунки й дуже детально розраховувати всі свої дії. Окрім цього потрібно добре розбиратись в продуктах харчування.

"Снайперське спорядження — це дуже дорого. Я працюю з гвинтівкою в калібрі .338 Lapua Magnum, кожний постріл коштує 5 доларів. Гвинтівка — 10 тисяч доларів, з обвісом та оптикою — 15 тисяч", — розповідає снайпер про спорядження.

Фото: АрміяInform

Він додає, що під час виконання завдань вага спорядження становить 30-40 кг, з яких 10 кг у снайперської гвинтівки. Військовий також розповів, що постріл на відстань на 1200 метрів треба прораховувати з врахуванням стану навколишнього середовища.

"Моє головне завдання — не когось вбити. Щоб вивести ворога зі строю, мені достатньо поранити його в будь-яку частину тіла: за моїх калібрів будь-яке поранення буде важким. Я як скалка в дупі підрозділу, який стоїть навпроти мене. Вороги мене не бачать. А коли смерть прилітає із порожнечі — це сильний моральний тиск на людей. Головне моє завдання — посіяти панічний тваринний жах", — пояснює "Джон" про своє завдання.

Нагадаємо, 5 грудня ЗМІ розкрили деталі рекордного пострілу снайперської пари СБУ.

1 грудня Barrett представив далекобійну снайперську гвинтівку MRADELR.