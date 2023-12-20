Флот морських дронів: Україна може виробляти передові системи озброєння , — NYT

На думку військових експертів, найбільший потенціал України полягає в бойових випробуваннях інноваційних систем, які можуть випередити старі зразки військової техніки.

Американські військові пропонують Україні прийняти стратегію "утримувати й виробляти", роблячи акцент на утриманні наявної території й одночасно розвиваючи потенціал для виробництва власної зброї. Наростивши виробництво безпілотників і далекобійних ракет, Київ може змусити Москву розглянути можливість переговорів до кінця наступного року або 2025 року. Про це пише The New York Times.

Автори матеріалу відзначають успішну бойову роботу українських морських безпілотників, які навели жах на російські кораблі Чорноморського флоту. Атаки морських дронів, пишуть оглядачі, стали яскравою плямою на тлі контрнаступу Сухопутних сил у поточному році.

"Використання морських безпілотників підкреслює подальший шлях України в боротьбі з Росією. Ідея полягає в тому, щоб доповнити зброю, яку постачають західні партнери, озброєнням, виробленим усередині України, включно з інноваційними системами, подібними до морського безпілотного флоту", — пояснили автори публікації.

У статті також наголошується, що українцям у доступному для огляду майбутньому доведеться покладатися значною мірою на військову допомогу, але в Білому домі заохочують створення спільних підприємств між американськими та українськими виробниками зброї.

Оскільки український наступ зараз застопорився, а шанси на просування суходолом невеликі, метою буде створення досить переконливої загрози за допомогою безпілотників і ракет дальнього радіусу дії.

На думку військового аналітика Сергія Грабського, незважаючи на проблеми в українському ВПК, українські зброярі зуміли забезпечити армію на 20% вітчизняним обладнанням. Так українські підприємства виробляють бронемашини і танки, самохідні гаубиці, артилерійські снаряди та протитанкові ракети з лазерним наведенням.

Однак, на думку військових експертів, її найбільший потенціал полягає в бойових випробуваннях інноваційних систем, які можуть випередити старі зразки військової техніки. І одним із перспективних напрямків може стати створення флоту морських безпілотних апаратів.

Нагадаємо, у ЗСУ допустили можливість загрози для цивільних суден від нового російського морського безпілотного апарата. Як розповіла спікерка пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, з боку РФ уже лунали заяви з приводу того, що кораблі сприйматимуть як законні військові цілі.