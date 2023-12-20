Уперше за три тижні РФ вивела в Чорне море підводний човен класу "Варшавянка"

Разом із субмариною на бойове чергування вийшли п'ять кораблів із ракетами "Калібр" на борту. Ще один ракетоносець чергує в Азовському морі.

Російські ВМС після тритижневої паузи вивели в Чорне море п'ять ракетоносців і один підводний човен класу "Варшав'янка" з чотирма ракетами "Калібр" на борту. Про це 20 грудня повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь".

"У Чорне море після тритижневої паузи ворог вивів підводний ракетоносій, спорядження якого до 4 ракет типу "Калібр". Всього на бойовому чергуванні 5 ворожих кораблів в Чорному морі та 1 у Азовському", — йдеться в повідомленні.

Який конкретно підводний човен вийшов на бойове чергування, не повідомляють, але, за інформацією російських ЗМІ, у морі перебуває дизель-електричний "Старый Оскол", що надійшов до складу Чорноморського флоту РФ 2015 року.

За інформацією Військово-морських сил України, станом на ранок 20 грудня, у Середземному морі перебувають чотири російські військові кораблі, два з яких є носіями "Калібрів".

Зазначимо, що згідно з даними супутникових знімків, 17 грудня практично весь флот окупантів покинув Севастополь і перебазувався в Новоросійськ. Зокрема там же перебували чотири підводні човни проєкту 636 "Варшавянка" і проєкту 877 "Палтус".

Російські пропагандисти повідомили, що кораблі Чорноморського флоту перебазували в Новоросійськ через загрозу удару крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

"Сумно усвідомлювати, що такий маневр, по суті, є єдиним виходом для збереження кораблів перед загрозою всього декількох ракет з декількох літаків", — поскаржилися російські "воєнкори".

Нагадаємо, 13 вересня Сили оборони України завдали ракетного удару по севастопольському судноремонтному заводу. За допомогою крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG було пошкоджено великий десантний корабель "Минск" і підводний човен "Ростов-на-Дону" Чорноморського флоту РФ.