Побратим "Ростова-на-Дону": флот РФ отримав нову субмарину "Можайск" (фото)

Тихоокеанський флот РФ отримав субмарину проєкту 636.3 "Варшавянка". Основним озброєнням виступають ракети "Калібр".

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В Санкт-Петербурзі пройшла урочиста церемонія передачі дизель-електричної субмарини "Можайск" для Військово-морського флоту РФ. Про це повідомляє "РІА Новини".

Тихоокеанський флот РФ отримав новий дизель-електричний підводний човен. Сьогодні, 28 листопада відбулась церемонія підняття Військово-морського прапору на субмарині. Назва човна "Можайск", а побудовано його за проєктом 636.3 "Варшавянка". Командиром нової субмарини є капітан 2-го рангу Микита Булдигін. Для Тихоокеанського флоту це вже 5 субмарина цього класу.

Варто зазначити, що такого ж проєкту був і "Ростов-на-Дону", який атакували українські ракети Storm Shadow. Окупанти досі заявляють, що після ушкоджень підводний човен повернеться в стрій.

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Командувач Військово-морського флоту адмірал Микола Євменов заявив, що підводні човни проєкту 636.3 показали надійність під час війни в Сирії, а також у боротьбі з "неонацистами на Чорному морі". Основним призначенням субмарини є боротьба з іншими підводними човнами та кораблями ворога. Також вона може захищати військово-морські бази, вести розвідку або патрулювати територію. Основним озброєнням субмарин є крилаті ракети "Калибр-ПЛ".

Фото: РІА Новини

Нагадаємо, 5 листопада ЗМІ писали, що у РФ успішно випробували ракету "Булаву" з атомної субмарини.

27 вересня повідомлялось, що під час ракетного удару по Севастополю постраждали члени екіпажу разом із субмариною.