У РФ почали вербувати "вагнерівців", які воювали в Україні, для відправки в Африку, — ISW

За словами аналітиків, заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров став "куратором" поки невизначеного керівництва "Африканського корпусу".

Підрозділ "Африканський корпус", який перебуває під контролем Міноборони Росії, оголосив набір колишніх найманців ПВК "Вагнер" для відправки в Африку. Насамперед інтерес виявляють до людей, які воювали в Україні. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 20 грудня йдеться, що заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров став "куратором" поки невизначеного керівництва "Африканського корпусу". У підрозділі заявили, що до його складу входять колишні бойові командири елітних військ армії РФ, а також ПВК. Припускають, що йдеться про ПВК "Редут".

Зазначається, що "Африканський корпус" — це ініціатива Міноборони Росії з розширення російської присутності на Близькому Сході та в Африці

За словами аналітиків, "Африканський корпус" пропонує "високу зарплату" для новобранців. Водночас як уточнили в підрозділі, до них можуть перевестися тільки кадрові військові, які не беруть участі у війні проти України. Примітно те, що з Росгвардії перевестися до завершення контракту не можна.

Експерти вважають, що таке уточнення свідчить про те, що рекламна кампанія "Африканського корпусу" насамперед розрахована на колишніх найманців ПВК "Вагнер", які підписали контракти з Міністерством оборони Росії.

Повідомляється, що "Африканський корпус" діятиме на території Малі, Нігеру, Буркіна-Фасо та інших країн.

Нагадаємо, аналітики повідомляли, що РФ за допомогою ПВК "Вагнер" заробляє мільярди на золоті з Африки. За даними групи Blood Gold Report, від початку вторгнення Кремль став багатшим на 2,5 мільярда доларів. При цьому незаконний дорогоцінний метал закуповують деякі західні держави.