Мобілізація в Україні: що чекає на чоловіків після запуску реєстру "Оберіг"

За словами представника командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, після того, як запрацює електронний реєстр "Оберіг", усі питання щодо відвідування представниками ТЦК спортклубів і ресторанів або оповіщення на блокпостах автоматично відпадуть.

В Україні триває мобілізація і запроваджено воєнний стан у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ. Згідно з оголошенням Сухопутних військ Збройних Сил України, розподіл повісток у спортзалах і ресторанах припиниться лише за певних умов. Про це повідомив начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в коментарі виданню "РБК-Україна".

Згідно з його заявою, електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" уже функціонує, однак на поточний момент не має синхронізації з іншими державними реєстрами. Він зазначив, що після ухвалення відповідного законопроєкту більшість випадків потреби в сповіщенні автоматично зникне, оскільки різні бази даних взаємодіятимуть між собою.

Як підкреслив Фітьо, наразі електронна платформа, яку використовують у ТЦК, дає можливість співробітникам військкоматів інформувати громадян у будь-якому регіоні України. Дані, що раніше існували в письмовій формі, успішно переведені в електронний формат.

За його твердженням, після повної активації системи всі питання, пов'язані з відвідуванням представниками ТЦК спортивних клубів і ресторанів, а також сповіщеннями на блокпостах, будуть автоматично вирішені. Фітьо наголосив, що впровадження електронного реєстру значно спростить координацію мобілізації ресурсів, включно з людськими і транспортними.

"Ми зараз дуже велику кількість людських ресурсів витрачаємо саме на здійснення заходів оповіщення. І російська пропаганда теж на цій темі завдала дуже великої шкоди. У певної категорії чоловіків є певний страх відвідування ТЦК і СП. Вони вважають, що перша повістка — це відразу відправка на фронт. Це так вклала російська пропаганда, провівши дуже велику роботу", — заявив він.

Він наголосив, що отримання першої повістки військовозобов'язаним означає лише необхідність з'явитися в ТЦК і СП для поновлення даних і проходження ВЛК. Фітьо наголосив, що друга повістка буде видана військовозобов'язаному тільки в разі, якщо буде потрібна його спеціальність (за умови його придатності до військової служби).

"Лише тоді вам буде надана друга повістка, за якою військовозобов'язаний їде до навчального центру, де проходить навчання щонайменше місяць. Якщо ж професія складніша, то навчання може тривати і два, і три місяці", — сказав він.

Він також зазначив, що військові навчання проводяться за кордоном за участю іноземних партнерів України. Як приклад він згадав країни, такі як Велика Британія, Німеччина, Польща та Іспанія.

Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін укотре підтвердив, що Росія воюватиме доти, доки не досягне поставлених цілей зі знищення України. Тим часом у США заявили, що відклали голосування щодо військової допомоги Україні на 2024 рік.

Президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції 19 грудня 2023 року прокоментував можливість призову жінок. Глава країни запевнив, що такого законопроєкту підписувати не буде. Водночас повідомив, що ЗСУ потребують мобілізації 500 тисяч українських громадян.