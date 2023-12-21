У Повітряних силах розповіли причину частих атак на Старокостянтинів

За словами Юрія Ігната, окупанти намагаються уразити літаки СУ-24МР, які адаптовані під крилаті ракети Storm Shadow та SCALP EG.

Окупанти постійно намагаються атакувати аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині ракетами та дронами. У повітряних силах пояснили, що ворог намагається уразити літаки тактичної авіації СУ-24МР. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Всі знають, що у Старокостянтинові базується 7-ма бригада тактичної авіації, що це літаки Су-24М. Відповідно ворог багато направляє туди засобів", — сказав Ігнат.

Він пояснив, що літаки адаптовані під крилаті ракети Storm Shadow та SCALP EG, саме тому аеродром став ціллю окупантів. За словами Юрія Ігната, ворог атакує не лише Старокостянтинів, але й інші області, зокрема об’єкти критичної інфраструктури.

"Хмельницька область знаходиться більш західніше і ми очікуємо, що ці дрони на півдні будуть знищуватися. Так і є, вони знищуються багато і там, але якась частина досягає і Старокостянтинова, тому він у всіх "на слуху", — додав Юрій Ігнат.

Робота української авіації

Авіація ЗСУ систематично завдає ворогу ударів, зокрема ракетами Storm Shadow та SCALP EG. За допомогою них Україна може уражати російські об’єкти на безпечній відстані. Повідомлялося, що ракети запускаються за 100-200 кілометрів від лінії фронту.

До прикладу, цими ракетами українські військові уразили "надновий" корабель "Аскольд" у тимчасово окупованому Криму 4 листопада. Імовірно, що після атаки корабель не підлягає ремонту, адже отримав значні пошкодження.

Також у вересні ЗМІ повідомляли, що ракетами Storm Shadow було атаковано штаб Чорноморського флоту РФ у Криму.

Окрім того, 20 грудня з'явилася інформація про ураження Центру космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ у Криму. За словами журналістів, імовірно російських об'єкт було атаковано ракетами Storm Shadow.

Нагадаємо, 14 грудня ЗС РФ вдарили по Старокостянтинову ракетами "Кинджал". За словами Юрія Ігната, від моменту оголошення тривоги до вибухів пройшло 10 хвилин.