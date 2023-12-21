"Цифра потрібна": Данілов відреагував на інформацію про мобілізацію 500 тис. осіб

За словами секретаря РНБО, Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ пропонують своє бачення, утім, остаточне рішення щодо призову ще 500 тисяч громадян має ухвалити парламент.

Питання про мобілізацію обговорювалося на чотирьох останніх засіданнях вищого командування. Рішення з цього питання очікується найближчим часом. Про це повідомляє секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Данілов зазначив, що на кожному етапі наради президент Володимир Зеленський порушував питання про справедливість.

"Щоб у нас не було явищ, коли одні зараз захищають країну, а інші перебувають в інших точках планети, відпочивають на курортах, включаючи представників влади. У даному випадку 100% на тому, на чому наполягає президент, — це, перш за все, справедливість", — додав секретар РНБО.

Згідно з його висловлюванням, Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних Сил України презентували своє бачення, однак остаточне рішення про мобілізацію 500 тисяч громадян має бути ухвалене парламентом. Він наголосив, що обговорення не є легким процесом, але подані числа справді є необхідними.

"Але йдеться не про ситуацію сьогодні на сьогодні, а про те, що за певний період часу, ймовірно, можемо очікувати, що нам потрібно буде залучати певну кількість громадян для захисту нашої країни", — зазначив Данілов.

Додатково наголошується на необхідності навчання мобілізованих, щоб вони чітко усвідомлювали строки служби, а також знали, коли очікувати відпусток і зміни.

"Саме про це є дискусії на Ставці. Думаю, що найближчим часом ми з вами знайдемо відповідь на це питання", — зазначив секретар РНБО.

Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін укотре підтвердив, що Росія воюватиме доти, доки не досягне поставлених цілей зі знищення України. Тим часом у США заявили, що відклали голосування щодо військової допомоги Україні на 2024 рік.

Президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції 19 грудня 2023 року прокоментував можливість призову жінок. Глава країни запевнив, що такого законопроєкту підписувати не буде. Водночас повідомив, що ЗСУ потребують мобілізації 500 тисяч українських громадян.