Пережили 30 атак: ЗСУ утримують позиції в Кринках, попри удари БПЛА, — ISW (карти)

Російські підрозділи використовують два види безпілотників, щоб вибити бійців ЗСУ з лівобережного плацдарму. Крім того, напоготові мають батальйони, які проходять підготовку в окупованому Криму.

Українській війська продовжують утримувати лівобережний плацдарм під Кринками на Херсонщині, відбиваючи масовані атаки ворога на кількакілометровій ділянці фронту. Росіяни штурмували позиції ЗСУ 30 разів, при цьому тримають у резерві кілька піхотних та мотострілецьких батальйони. Про деталі ситуації на півдні, а також на сході, України ідеться у аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW дослідили ситуацію під Кринками, ґрунтуючись на повідомленнях Генштабу ЗСУ, українського військового оглядача та дописах російських військкорів.

Згідно з даними командування, росіяни продовжують застосовувати проти українців усі вогневі засоби — від авіації до артилерії і дронів. Серед вогневих засобів противника помітили два види безпілотників — ударні і "споряджені осколковими боєприпасами", повідомили у Telegram-каналі Оперативного командування "Південь".

Ситуація на лівобережжі у звіті ОК "Південь" Фото: Скриншот

Про застосування БПЛА також пишуть російські військкори. Зокрема, вказують, що їх використовують для скидів по плавзасобах, якими бійці ЗСУ переміщуються між берегами Дніпра. Один з військкорів також запевнив, начебто ЗС РФ просунулись у напрямку центра Кринок. Однак аналітики ISW не відшукали візуального підтвердження подібних заяв.

Військкори — про події в Кринках Фото: Скриншот Військкори — про використання дронів Фото: Скриншот

У аналітичному звіті також згадується аналіз ситуації військовим оглядачем групи "Інформаційний спротив" Костянтином Машовцем. Оглядач розповів про резерви, які мають ЗС РФ для втримування лівобережжя і тиску на ЗСУ на плацдармі. З його слів, в Криму сформовано 31 батальйон різних типів — стрілецьких, мотострілецьких, морської піхоти, десантників. Крім того, напоготові підрозділ найманців з ПВК "Конвой" — про це написав російський військкор у некролозі щодо загибелі одного з військових злочинців.

Костянтин Машовець — про резерви ЗС РФ на півдні Фото: Скриншот Російський військкор — про ПВК "Конвой" Фото: Скриншот

В цілому, впевнені аналітики ISW, росіяни не мають здобутків, намагаючись вибити ЗСУ з лівобережного плацдарму під Кринками. Змін лінії фронту на даному відтинку не відбулось.

Лінія фронту під Кринками станом на 22 грудня 2023 року

Війна в Україні — деталі станом на 22 грудня

Зазначимо, у аналітичному звіті також розповідається про інші ділянці фронту в Україні на півдні та сході. На деяких ділянках ЗС РФ атакують і навіть просуваються на відстань кількасот метрів. Наприклад, є певні успіхи ворога біля Куп'янська та у напрямку Лимана, на захід від Бахмуту (у напрямку Богданівки та Іванівського), на північний захід від Авдіївки та навколо Мар'їнки.

Лінія Роботине-Вербове станом на 22 грудня 2023 року Фото: ISW Лінія фронту під Бахмутом станом на 22 грудня 2023 року Фото: ISW Лінія Авдіївка-Мар'їнка станом на 22 грудня 2023 року Фото: ISW Лінія Куп'янськ-Лиман станом на 22 грудня 2023 року Фото: ISW

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 22 грудня тим часом вказано, що під Куп'янськом відбулось 18 атак, під Лиманом — 3, під Бахмутом — 7, під Авдіївкою — 20, під Мар'їнкою — 11, під Роботиним-Вербовим — 5.

Раніше Фокус розповідав про події під Кринками на лівобережжі — про плацдарм, на якому бійці ЗСУ закріпились восени 2023 року. Командир підрозділу аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр" регулярно публікує кадри з влучанням по російських цілях — по бронемашинах та іншим видах техніки ЗС РФ. Також українські бійці показали, як знищують вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек", яка стояла, нічим не прикрита, посеред дороги.

Нагадуємо, в ніч з 21 на 22 грудня ЗС РФ атакували Україну зграєю дронів-камікадзе Shahed-136, які атакували Київ та загрожували Старокостянтинову у Хмельницькій області. Внаслідок збиття безпілотників уламки влучили по житлових будинках у кількох районах столиці.