ЗС РФ намагаються захопити Степове та відрізати ЗСУ від Авдіївки, — командир батальйону (карта)

За словами військовослужбовця Ігоря Губаренка, якщо окупанти зайдуть на Авдіївський коксохімічний завод — вони повністю контролюватимуть всі підходи до Авдіївки.

На північному фланзі Авдіївського напрямку тривають бої вздовж залізниці. Окупанти не полишають надій захопити Степове. Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів командир 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко.

Російська армія періодично заходить у Степове, однак відходить та готується до наступних наступів. За словами військового, армія РФ безуспішно намагається зайти на Авдіївський коксохімічний завод.

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Втім якщо окупантам це вдасться, то вони зможуть просуватися далі піхотою та контролюватимуть усі підходи до Авдіївки.

"Коксохім – це "Азовсталь" у менших масштабах", — сказав Ігор Губаренко.

Він розповів, що російські військові працюють по заводу артилерією та авіацією. Також окупанти намагалися заїхати технікою. Попри це, всі їхні спроби були марними.

Бої за Авдіївку

За словами начальника Авдіївської міської адміністрації Віталія Барабаша, окупанти змінили тактику на Авдіївському напрямку. Зокрема, вони сконцентрували свою увагу на поодиноких напрямках. Російська армія намагається прорвати оборону за допомогою великої кількості живої сили та техніки.

При цьому втрати окупантів на цьому напрямку надзвичайно великі. Українські військові розповідають, що окупанти буквально ходять по трупах своїх побратимів. Сили оборони стримують ворожі штурми за допомогою безпілотників.

Експерти пояснюють, що такі активні наступальні дії ворог здійснює для того, аби отримати результати до президентських виборів у РФ. Зокрема, якщо вони зможуть оточити місто, то російська пропаганда зможе говорити про успіхи в "СВО".

Нагадаємо, ще на початку грудня російські медіа повідомляли, що у Росії родичі окупантів звернулися до Володимира Путіна через ситуацію на Авдіївському напрямку. Вони скаржилися на великі втрати та те, що в окопи відправляють навіть поранених військових.