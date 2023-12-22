Російські блогери стверджують, що повна ескадрилья F-16 уже в Україні: що відомо

За даними російських джерел, в Україні вже перебуває до 12 бойових і 3 навчальних літаки. Але офіційних підтверджень цьому немає.

За непідтвердженою інформацією, західні союзники вже передали Україні "повну ескадрилью винищувачів F-16". Про це повідомив російський Telegram-канал "Военный обозреватель" із посиланням на "галузеві джерела".

Нібито в Україні вже перебуває до 12 бойових і 3 навчальних літаки, а до квітня 2024 року передадуть ще 15 літаків.

Пост про F-16

Про те, що Нідерланди готують перші 18 винищувачів F-16 для України, стало відомо в п'ятницю, 22 грудня, після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з нідерландським прем'єром Марком Рютте, який опублікував відповідний пост у соцмережі X.

"Сьогодні також повідомив президенту Зеленському про рішення нашого уряду підготувати перші 18 винищувачів F-16 Україні. F-16 — один із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України", — написав Рютте в мережі мікроблогів.

Крім дозволу на експорт, перед постачанням слід врахувати й низку інших особливостей, зокрема вимоги до персоналу та інфраструктури.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський подякував Рютте за "рішення про початок підготовки перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні". Він також згадав про "активну підтримку відкриття переговорів про вступ України до ЄС".

За словами Зеленського, обговорили події на передовій, становище в Чорному морі та нагальні потреби ЗСУ, зокрема щодо артилерії, БПЛА і ППО.

Передача F-16 Україні: винищувачі потрібно модернізувати

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат 19 грудня зазначив, що поки що українські пілоти F-16 літають з інструкторами, і очікують, що незабаром почнуться самостійні вильоти. Пілоти з України проходять підготовку в США, Данії, Великій Британії та в інших країнах.

В ефірі телемарафону спікер також уточнив, що отримані винищувачі знадобиться модернізувати, оскільки ЗСУ протистоять "серйозній машині".

"Російська авіація — це близько 1,5 тисячі бойових літаків. Таким чином, у них є технологічні літаки Су-35, Су-34. Потрібно, щоб F-16 не поступався за параметрами", — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що 20 грудня з'явилася інформація про те, що Данія передає Україні винищувачі F-16, шість із яких мають прибути в Україну до нового року.

Раніше повідомлялося, що через підозрілі дії РФ Нідерланди 21 грудня вирішили посилити військову присутність у Північному морі.