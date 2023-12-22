Повинні допомогти захистити Батьківщину: німецький депутат підтримав призов біженців до ЗСУ, — ЗМІ

За словами опозиціонера Родеріха Кізеветтера, українські чоловіки, кількість яких у Німеччині близько 200 тисяч, повинні допомогти військовим. Він запропонував урізати їм допомогу.

Німецький опозиціонер підтримує призов українських чоловіків, які проживають за кордоном, на військову службу в ЗСУ. Про це заявив експерт із зовнішньополітичних питань опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Родеріх Кізеветтер в інтерв'ю радіостанції Deutsclandfunk, яке було опубліковано 22 грудня.

За його словами, зараз близько 200 тисяч українських чоловіків, які придатні до військової служби, виїхали в Німеччинй через повномасштабне вторгнення Росії. Депутат Бундестагу вважає неприпустимим той факт, що ці люди не допомагають у боротьбі своїй батьківщині.

У зв'язку з цим Родеріх Кізеветтер закликав німецький уряд допомогти Києву призвати чоловіків-біженців на військову службу та захист України. Водночас він не має на увазі депортацію, а пропонує інший варіант, серед яких — урізання допомоги.

Водночас міністр юстиції Німеччини Марко Бушман в іншому інтерв'ю заявляв, що Берлін не примушуватиме українських чоловіків до військової служби. За його словами, ті громадяни, які виїхали в Німеччину, можуть не турбуватися.

"Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі — це не наш випадок. Я не можу уявити, оскільки наша конституція передбачає, що ніхто не повинен служити зі зброєю проти їхньої волі для німецьких громадян, що ми можемо змусити людей із інших країн робити це", — заявив Марко Бушман.

Берлін натомість продовжить допомагати біженцям у працевлаштуванні.

Нагадаємо, 21 грудня у виданні Welt вийшов матеріал про те, що міністр оборони України Рустем Умєров хоче мобiлізувати біженців, які проживають у Німеччині. Йшлося про громадян від 25 до 60 років, а тим, хто не прислухається, можуть нібито загрожувати санкції. Пізніше речник міністерства Іларіон Павлюк заявив, що німецькі журналісти "змістили акцент" і йшлося про інше.

Також німецький депутат закликав Бундестаг схвалити постачання ракет Taurus Україні. За словами Родеріха Кізеветтера, Берліну час більше втілювати в життя анонсовані проєкти, а не просто говорити про них. Остаточне рішення — в руках уряду канцлера Олафа Шольца.