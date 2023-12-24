У Кремлі обговорюють план евакуації авіації з окупованого Криму, — Братчук (відео)

Евакуація підрозділів Повітряних сил РФ з тимчасово окупованого півострова, як наголосив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, буде реалізована, коли Україна отримає винищувачі F-16.

Влада Росії розглядає питання евакуації російських авіаційних підрозділів із тимчасово окупованого Криму. Подробиці в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив Сергій Братчук, голова Громадської ради при Одеській ОВА, речник Української добровольчої армії "Південь".

Українські війська й надалі нищать ворога, який порушує повітряний простір нашої держави. Як наголосив Братчук, ЗСУ демонструють свою боєздатність у небі й без використання американських винищувачів F-16.

"Ворог, як не дивно, зараз, у розпал війни, займається питаннями можливої евакуації своїх підрозділів, перш за все, Повітряних сил", – оцінив ситуацію на півострові він.

Керівник Громадської ради при Одеській ОВА зазначив, що сьогодні це не активна фаза, але питання евакуації вже підіймаються у вищому середовищі РФ. Чітких прогнозів щодо термінів він робити не став. Він наголосив на тому, що евакуація підрозділів Повітряних сил РФ буде реалізована, коли Україна отримає винищувачі F-16.

"Питання евакуації можуть перейти у практичну площину", – повідомив він.

Братчук додав, що сьогодні в українських військах ще немає паритету зі Збройними силами Росії саме у небі. Він назвав цю ситуацію тимчасовою. Все ж, на його думку, авіаційний компонент українських сил стане потужнішим і активнішим, що ж питанням часу.

F-16 для України – прогноз ISW

Перша партія багатоцільових винищувачів F-16, як повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті, може вже надійти Україні до кінця 2023 року. Аналітики послалися на стратегічний документ Міністерства оборони Естонії. У ньому вказано, що Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія вже взяли на себе таке зобов'язання.

Також у Міноборони Естонії зазначили, що західні союзники візьмуть участь у навчанні українських пілотів для літаків F-16. Однак, окрім льотної підготовки, літаків потребують значної логістики та технічного обслуговування з боку кваліфікованого персоналу наземної підтримки для забезпечення збереження боєздатності бойових авіасуден.

Нагадаємо, "Атеш" провів розвідку на прихованій базі РФ на території Криму. Партизани наголосили, що російські окупанти не припиняють будувати захист та облаштовувати фортифікаційні споруди, адже вони впевнені у "невідворотності битви" за півострів.