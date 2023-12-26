"Шансів вижити не було": десантник ЗСУ розповів про двобій із 5 ворожими БпЛА (фото)

Почувши звук ворожого безпілотника, десантник заліз на насип на окопі, аби привернути увагу оператора дрона до себе. Попри ризик для життя, українському захиснику вдалося впоратися з БпЛА.

На Донеччині десантник 79 ОДШБр збив із автомата чотири ворожі дрони-камікадзе й один БпЛА зі скидом. Про це розповідають у пресслужбі бригади.

Під час боїв на Таврійському напрямку своєю влучністю відзначився молодший сержант Дмитро А. За кілька днів перебування на позиції він збив із автомата Калашникова чотири FPV-дрони й один БпЛА типу Mavic.

Почалося з того, що ЗС РФ стали атакувати позиції миколаївських десантників дронами-камікадзе. Дмитро визначив маршрут прольоту FPV-дронів і почав очікувати на їхню появу. Почувши звук ворожого безпілотника, десантник виліз на насип на окопі, аби привернути увагу оператора дронв до себе, а коли БпЛА помітив ціль і розпочав атаку, двома пострілами з автомата збив його.

"Я чітко розумів усі ризики, пов’язані з цим варіантом двобою, адже якби я схибив, то шансів уціліти в мене не залишалося. Але я був упевненим у собі, адже завжди добре стріляв і до того ж гарно підготувався", — говорить Дмитро.

Десантник Дмитро, який упорався з 5 ворожими дронами

Зазначається, що стрільбу боєць вів із автомата, обладнаного оптичним прицілом.

Після першої вдалого "полювання" на БпЛА відбулося ще три — ворог направляв свої FPV-дрони на позицію, а вправний десантник їх збивав. Потім окупанти вирішили змінити підхід і відправили на полювання за стрільцем "мавік" зі скидом. Утім, результат виявився той самий — і цей дрон Дмитро знищив.

"Я не примушую своїх бійців до таких дій, адже вони дуже небезпечні — з дронами-камікадзе потрібно боротися за допомогою РЕБа. Водночас можу відзначити вправність воїна, який у ситуації, що склалася, діяв мужньо та рішуче — як і належить десантнику", — прокоментував вчинок підлеглого його командир.

Один зі збитих ворожих дронів

Нагадаємо, що останнім часом ЗС РФ почали здаватися цілими групами в полон до Сил оборони України. Є випадки, коли окупанти здаються без бою та виходять на голос.

Раніще повідомлялося, що на Запорізькому напрямку сили 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" НГУ успішно ліквідували ворожий безпілотник "Ланцет" за допомогою стрілецької зброї.