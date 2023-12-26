Танковий батальйон, 5 літаків і 9 артдивізіонів: в ЗСУ назвали втрати росіян на фронті за тиждень

Впродовж тижня у російських загарбників поменшало на три десятки танків та 157 артилерійських установок. Загальні втрати особового складу ЗС РФ від початку вторгнення оцінюються у майже 354,5 тис. осіб.

Російські окупанти за минулий тиждень втратили в Україні танковий та мотострілецький батальйони і 11 батальйонів особового складу. Про це йдеться у статистиці Military Media Center.

Зазначається, що вродовж тижня — від 18 по 24 грудня Сили оборони України знищили:

5650 (умовно 11 батальйонів) — особового складу;

(умовно 11 батальйонів) — особового складу; 79 (умовно 3 танкових батальйони) танків;

(умовно 3 танкових батальйони) танків; 148 (умовно 4 мотострілецьких батальйонів) — бойових броньованих машин;

(умовно 4 мотострілецьких батальйонів) — бойових броньованих машин; 157 (умовно 9 артилерійських дивізіонів) — артилерійських установок;

(умовно 9 артилерійських дивізіонів) — артилерійських установок; 5 літаків;

літаків; 5 ракет;

ракет; 31 танк — приблизно 1 танковий батальйон;

танк — приблизно 1 танковий батальйон; 34 машини — приблизно 1 мотострілецький батальйон;

машини — приблизно 1 мотострілецький батальйон; 18 гармат — приблизно 1 арт. дивізіон.

26 грудня у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося про загальні бойові втрати противника за останню добу та загалом від 24 лютого 2022 року.

Протягом доби окупанти втратили в Україні:

особового складу 354960 (+1010) осіб,

осіб, танків ‒ 5899 (+22 ) од,

) од, бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

од, артилерійських систем – 8366 (+19) од,

од, РСЗВ – 934 (+0) од,

од, засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

од, літаків – 329 (+0) од,

од, гелікоптерів – 324 (+0) од,

од, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22) ,

, крилаті ракети ‒ 1618 (+1) ,

, кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

од, підводні човни — 1 (+0) од,

од, автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

од, спеціальна техніка ‒ 1239 (+5).

Нагадаємо, що танкісти розказали про удар по позиціях артилеристів ЗС РФ. Екіпаж Т-72 працював із підготовленої позиції та в координації з безпілотником. Завдяки цьому вдалося знищити розрахунок артилерії окупантів.

Раніше повідомлялося, що західні експерти порахували, скільки танків може випускати Росія. Наразі використовуються компоненти та матеріали, які були на складах.