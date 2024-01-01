Час виробляти зброю. Які плани в України та РФ на 2024 рік

Україна наступного року зробить ставку на кооперацію із Заходом і власні сили. РФ, зі свого боку, запускає в серію нові зразки озброєння, а також нарощує виробництво наявних моделей літаків, засобів ППО і боєприпасів до них.

Повномасштабна фаза російсько-української війни переходить у 2024 рік. Україна і Росія переводять економіку на військові рейки: збільшують бюджети, нарощують виробництво техніки і боєприпасів. Жодна зі сторін не планує здаватися, тому війна триватиме. Фокус розібрався, що може відбуватися на війні між РФ і Україною.

Тренд на зменшення допомоги — з якими підсумками Україна завершує 2023 рік

Грудень 2023 року. Російські війська тиснуть одразу на кількох напрямках на сході та півдні України. Зі свого боку Сили оборони продовжують операцію на лівому березі Дніпра в районі села Кринки, де створено плацдарм. Офіційні особи України визнають: контрнаступ не дав очікуваних результатів, однак зупинятися Сили оборони не планують.

Світові тренди наприкінці року такі, що пакети військової допомоги затримуються. У Сполучених Штатах республіканці та демократи шукають компроміс у питанні захисту кордонів від мігрантів. Через це останній пакет військової допомоги буде виділено до кінця грудня 2023 року, без додаткових коштів Пентагон не може підтримувати Україну в нинішніх темпах. У повітрі зависло понад 61 млрд доларів.

БМП Bradley M2, ілюстративне фото

У Європейському союзі зі свого боку Угорщина гальмує виділення Україні 50 млрд євро. Розгляд питання планується 1 лютого 2024 року. За повідомленнями ЗМІ, ЄС шукає варіанти, як позбавити Угорщину права голосу, щоб вони не могли заблокувати виділення допомоги. Водночас повідомляється, що у Євросоюзу є план "Б". Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що Угорщині дали час на рішення, чи будуть вони приєднуватися до виділення 50 млрд євро. Кошти буде виділено в будь-якому разі, упевнений міністр.

Поки найбільший партнер в особі США загруз у політичних суперечках, Німеччина подвоює обсяг військової допомоги з 4 до 8 млрд євро. Також Данія, Норвегія та Фінляндія планують збільшити обсяги фінансової та військової допомоги Україні і планують її на кілька років вперед. Після перевиборів у Польщі відносини між Києвом і Варшавою теплішають. У Чехії кажуть, що на складах зброї вже немає для передачі, але вони готові виробляти зброю для потреб Києва.

Оборонний бюджет України та РФ — на що роблять ставку дві країни

Оборонний бюджет України 2024 року становитиме 1,16 трильйона гривень, а в окупантів — 10,775 трильйона рублів (близько 4,5 трлн гривень).

За заявою Міноборони, Україна робитиме ставку на виробництво власного озброєння і на кооперацію із Західними партнерами. Уже зараз відомо про такі компанії, які локалізують підприємства в Україні:

BAE Systems — ремонт і обслуговування артилерії в ЗСУ;

Rheinmetall — ремонт і обслуговування техніки, виробництво БТР Luchs;

Babcock — обслуговування протимінних тральщиків класу Sandown "Черкаси" і "Чернігів";

Baykar — виробництво безпілотників;

Quantum Systems — виробництво запчастин для безпілотників, а надалі й повноцінне виготовлення БПЛА в Україні;

Проєкти зі США з виробництва та модернізації засобів ППО.

При цьому частина проєктів залишається непублічною. Україна також нарощує власне виробництво: боєприпаси, бронетехніка, артилерія, засоби ППО і РЕБ, безпілотники. Президент Володимир Зеленський публічно оголосив, що Україна виробить 1 млн FPV-дронів. Крім цього, як повідомив міністр стратегпрому Олександр Камишін, в Україні виготовлять сотні далекобійних безпілотників.

Україна планує виготовити 1 млн FPV-дронів у 2024 році Фото: Dronarium Україна / Фейсбук

Загалом на придбання та ремонт озброєння і техніки Міноборони України виділило 265,4 млрд гривень. Найбільше коштів з бюджету буде виділено на виплати зарплат персоналу — 862 млрд гривень.

Водночас РФ виділяє на 2024 рік 10,775 трильйонів рублів — це на 70% більше, ніж у 2023 році. Кремль виділяє на війну майже одну третину всього бюджету на утримання армії та фінансування оборонно-промислового комплексу. На які потреби виділятимуть кошти не вказується.

У РФ "Коаліція-СВ" — в України "Богдана". Яке озброєння з'явиться у ЗС РФ і ЗСУ

Про виробництво озброєння в Україні відомо небагато. Серед публічно озвучених зразків є як артилерія, так і боєприпаси. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на місяць на українських підприємствах виробляють 6 САУ "Богдана" калібром 155-мм. Також в "Українській правді" додають, що в розробці "Богдана" у вигляді причіпної гаубиці.

Україна вийшла на виробництво 6 САУ "Богдана"

У РФ 20 грудня заявили, що в серію пішла САУ "Коаліція-СВ", яка має дозволити окупантам вести контрбатарейну боротьбу. Заявляється, що російська артустановка має далекобійність у 70-80 км. Однак це потребуватиме особливих боєприпасів, звичайні 152-мм снаряди не підійдуть. Зараз у цьому полі у Сил оборони абсолютна перевага, оскільки є далекобійні системи і боєприпаси до них. Наприклад, САУ PzH2000 у зв'язці з високоточним M982 Excalibur має дальність стрільби до 48 км. У російських військ таких систем і снарядів немає.

У РФ заявили про старт серійного виробництва САУ "Коаліція-СВ"

Також за РФ залишається перевага в авіації. За даними британської дослідницької групи Conflict Armament Research, російська електроніка в керованих авіабомбах із модулем УМПК стає складнішою. Крім модуля навігації "Комета-М" ворог додав ще один навігаційний контролер СМАРТ. Додано дві батареї для управління елеронами бомби і два сервоприводи, а для розкриття крил модуля УМПК додано піропатрон.

Пристрій УМПК для авіабомб Фото: Conflict Armament Research

У 2024 році в арсеналі Повітряних сил України з'являться винищувачі F-16, на яких зараз навчаються українські льотчики. Факт передачі самих літаків не настільки важливий, наскільки важливим є озброєння, яке буде разом із ним. Народна депутатка Олександра Устинова каже, що Україна обговорює питання модернізації літаків F-16. Важливо оновити радар, щоб бачити цілі далі 110 км. Також F-16 зможуть боротися з російськими Су-34, які зараз і запускають керовані бомби, не заходячи в зону дії ППО. F-16 із сучасним радаром і ракетами зможуть атакувати ворожі літаки або ж зробити так, щоб вони не змогли безкарно скидати бомби.

Якщо повернутися з повітря на землю, то в РФ планують відновити виробництво низки зразків техніки. Наприклад, танків Т-80 на "Омсктрансмаші". Уже було заявлено про відновлення танкових двигунів для них. Як пояснює танковий історик Андрій Тарасенко, "Омсктрансмаш" мав свій проєкт модернізації танка Т-80 на противагу проєкту Т-14 "Армата. "Уралвагонзавод" тоді виграв у тендері. Однак у зв'язку з величезними втратами в бронетехніці, окупанти планують відновити виробництво.

Заливка корпусу редуктора силової передачі для Т-80 у РФ Фото: скрін відео

Танки — не єдиний приклад того, як РФ вводить в експлуатацію "нові старі" зразки зброї. У грудні в Москві заявили, що вони починають серійне виробництво САУ "Коаліція-СВ", яка нібито матиме дальність до 70 км. За даними OSINT-аналітика Naalsio, на Токмацькому напрямку ЗСУ вибили 93 артилерійські установки і 30 установок реактивної артилерії, тоді як в української армії втрати становили 2 реактивні системи і 33 артустановки. Більша частина українських втрат — удари безпілотників, а не артсистем.

Загалом російські війська заявляють про виробництво й інших систем та бронетехніки. Однак варто зазначити, що в РФ уже не раз заявляли про нібито застосування танків Т-14 "Армата", але жодних доказів надано не було. Є ймовірність, що в РФ перебільшують кількість власних розробок та їхньої фізичної кількості. Здебільшого, це відроджені радянські розробки: САУ "Мальва", плаваючий танк "Супутник-СД" та інші.

Крім бронетехніки РФ продовжує виробництво літаків, гелікоптерів, засобів ППО та ракет. Деякі сфери вдається навіть розширювати попри західні санкції. Зокрема, окупанти відкрили в Москві завод із виробництва зенітних ракет. Серія 40Н6 може атакувати й наземні цілі. Для їхнього перехоплення необхідні протиракетні комплекси на кшталт Patriot і SAMP/T, оскільки боєприпас летить квазібалістичною траєкторією. Також налагоджено виробництво дронів-камікадзе за типом Shahed. Російський військовий бюджет, попри корупцію, зберігатиме ресурсну перевагу над Україною у виробництві озброєння.

Тому загалом у РФ залишаються можливості для ведення бойових дій і підтримки нинішніх темпів боїв у технічному, матеріальному та людському планах.

Крилата ракета "Нептун" продовжує поліпшуватися Фото: Укроборонпром

Україна, зі свого боку, робить ставку на виробництво не лише західного озброєння, а й розробку власного. Ймовірно, розробка оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан" або "Грім-2" триває. Офіційно заявлялося про готовність на 60%, а окрім цього ведуться роботи над модернізацією крилатих ракет "Нептун", які тепер можуть бити ворога на землі, а не лише на воді. Невідомо, чи є можливість в України виготовляти нові танки або БТРи, проте вже були показані танки Т-64БВ зразка 2022 року. Ймовірно, вони відновлювалися в умовах повномасштабної війни.

Т-64БВ зразка 2022 року

Також у Міноборони оголосили про плани придбати понад 700 бойових броньованих машин для українського війська. Наразі ключовою проблемою є те, що все озброєння необхідне в більшій кількості. Без західної допомоги Україні буде вкрай складно зберегти нинішнє становище.

Війна переходить у затяжну фазу — які плани озвучують у РФ

На нещодавній пресконференції президента РФ Володимира Путіна було знову озвучено низку пропагандистських заяв. Серед них і те, що Одеса нібито "російське місто", а українські території — це подарунки Сталіна чи Леніна. Екзистенціальна загроза для України зберігається. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що "всі завдання", які поставив президент Путін, будуть досягнуті. Ба більше, він стверджує, що ЗС РФ просуваються за багатьма напрямками і виконання завдань "СВО" наближається.

"У 2024 році російські військові продовжать спецоперацію до повного виконання завдань, визначених верховним головнокомандувачем", — сказав Шойгу, але не став уточнювати, які саме цілі.

В українській розвідці при цьому уточнюють, що завдання РФ — вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а також утримати всі тимчасово окуповані території України. За словами Вадима Скібіцького, Путін переносить виконання завдань на наступний рік. Окупувати дві області не вдалося ні у 2022, ні у 2023 роках.

Не припиняти боротьбу — плани ЗСУ на 2024 рік

Український президент Володимир Зеленський також провів пресконференцію. Попри те, що контрнаступ не дозволив вийти Україні до Азовського моря і розірвати сухопутне сполучення Криму з РФ, Сили оборони продовжать свою боротьбу. Президент заявив, що більше не будуть публічно обговорюватися плани операцій українських військ через те, що літню кампанію широко висвітлювали в ЗМІ.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний на запитання про те, які операції плануються взимку заявив, що війна — це не шоу. Не можна коментувати, що робитимуть українські захисники.

Leopard 2A6 після ремонту в Литві Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania

"Інакше буде шоу, а не війна, ціна якої — людські життя. Про це не можна говорити в жодному разі", — заявив Залужний.

Також генерал Залужний назвав три ключові позиції, які необхідні ЗСУ:

люди;

боєприпаси;

озброєння.

"Збройним силам, і мені особисто, головне, щоб прийшли люди у військо і могли виконати поставлене завдання. Повторюся, мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси і мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій", — заявив головнокомандувач ЗСУ.

За словами начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирила Буданова, перенесення бойових дій на територію РФ — хороша ідея. Однак не варто плутати з тим, як це робить армія Росії, тому не можна буде це порівнювати.

Також нещодавно голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що спецслужба посилює роботу в тилу ворога, щоб наблизити війну ближче до Кремля. Серед пріоритетних цілей — військові кораблі РФ, військові бази, логістичні коридори та інші об'єкти.

"Плануючи і готуючи свої спецоперації СБУ ретельно обирає цілі. Ми працюємо на військових об'єктах або там, де противник використовує для виконання своїх бойових завдань. Ми діємо повністю в межах норм міжнародного права", — заявив Малюк.