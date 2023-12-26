На окупованій Луганщині померла дівчинка після російської вакцини від дифтерії та правця

12-річну жительку Молодогвардійська, за словами очільника ОВА Артема Лисогора, було щеплено російською вакциною "Совигрипп".

На тимчасово окупованій Луганщині, у селищі Молодогвардійськ, померла 12-річна дівчинка після щеплення від дифтерії та правця російською вакциною "Совигрипп". Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Наразі стало відомо, що багато дітей, в яких було діагностовано симптоми ГРВІ і грипу А, їх 96 зі 125-ти, раніше було щеплено російською вакциною "Совигрипп".

Зокрема, і 12-річна жителька Молодогвардійська. Її вакцинували в жовтні 2023 року.

"Саме в середині жовтня так званий "Мінздрав ЛНР" отримав 51 680 доз зазначеної вакцини, які були розподілені по містах.

Керівниця окупаційного державного органу Наталія Пащенко, за словами Лисогора, тоді рекомендувала пришвидшити вакцинацію дітей.

Ба більше, за декілька днів до подорожі загиблій дівчинці з Луганщини зробили щеплення від дифтерії та правця.

Лисогор, із посиланням на інформацію з відкритих джерел, додав, що поствакцинальні ускладнення після такого щеплення вакциною російського зразка спостерігаються у період з п’ятого до п’ятнадцятого дня при порушенні процедури виробництва, зберігання, контролю якості та безпосередньо вакцинації.

"Про ефективність цих вакцин, якість партій та умови зберігання висновки можна зробити вже зараз. Невтішні. Росія вбиває…" — додав він.

Значна частина дітей все ще перебуває під доглядом лікарів на території РФ і навряд чи встигне потрапити додому до Нового року.

Тим часом, як раніше повідомляли ЗМІ, російська вакцина від коронавірусу "ЕпіВакКорона", що є скороченням від "епітопної вакцини проти Коронавірусної інфекції, виявилася неефективною. Вона не веде до вироблення антитіл до вірусу.

Також раніше повідомлялося, що Швейцарія вирішила не акредитувати тих, хто прищепився "Супутником V" виробництва РФ на зустрічі на вищому рівні. Водночас Туреччина дозволила російський препарат.