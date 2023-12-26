Україна не отримала допомоги від США через загрузлий контрнаступ, — ексспівробітник Радбезу

Домовитися про виділення Києву допомоги у Сполучених Штатах було б простіше, якби були значні позитивні зрушення на фронті, вважає Майкл Аллен.

Україна не отримала американської додаткової допомоги у зв'язку з провалом контрнаступу Сил оборони. Про це сказав ексспівробітник Ради нацбезпеки США при президенті країни та колишній помічник 43-го американського президента Джорджа Буша-молодшого Майкл Аллен, пише Newsweek.

"Додаткове додаткове фінансування було б уже зроблено, якби контрнаступ пішов краще", — сказав він.

Аллен додав, що домовитися про виділення Україні допомоги у Сполучених Штатах було б простіше, якби були якісь позитивні зрушення на українському фронті.

"Ми звикли говорити, що Америка любить підтримувати переможця, і щойно контрнаступ пройде успішно, я думаю, що це прокладає шлях до значної додаткової допомоги, яка допоможе нам пройти через вибори", — сказав він. "І коли контрнаступ не досяг реального прогресу, це було боляче", — сказав Аллен.

Нагадаємо, що генерал Бен Ходжес заявив, що США поки що серйозно не ставляться до війни в Україні. Через допущені помилки не відбулось просувань, на які очікували медіа.

15 листопада у звіті американського Інституту вивчення війни повідомлялося, що під час літньо-осіннього контрнаступу ЗСУ бійці Сил оборони зуміли прорвати кілька ліній оборони ЗС РФ на Запорізькому напрямку.