"Придатний або непридатний": Залужний зробив заяву про призов осіб з інвалідністю (відео)

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що йому необхідні люди. З його слів, оперування статусом інвалідності II-III групи втратило свою актуальність.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний прокоментував запропоновані зміни щодо мобілізації осіб з інвалідністю. Про це відомо з його коментаря в ефірі телемарафону 26 грудня.

"Я вважаю, що на сьогодні оперування ступенем інвалідності II-III групи не є актуальним. Тому, що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія", — зазначив він.

Воєначальник підтвердив, що командування згодне з пропозицією лишити тільки два поняття — придатності чи непридатності до військової служби. Обмеженої ж придатності в Україні хочуть позбутись.

"І відповідно, коли дамо собі відповідь на це питання — придатний або непридатний, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями як інвалід II або інвалід III групи", — пояснив Залужний.

Він завірив, що прагне, щоб військо поповнювалось людьми, які фізично здатні воювати.

Зі слів головнокомандувача, ЗСУ співпрацювали з Міноборони у розробці законопроєкту. Метою було не допустити порушень механізмів військового управління.

Проте, як пояснив Залужний, законодавчі зміни — не в компетенції Збройних сил. Військо лише формує запити про свої потреби для бойових дій. Вони надаються у міністерство, і вже там вирішують, як це забезпечувати.

"Наша позиція досить проста. Нам необхідні снаряди, нам необхідна зброя, нам необхідні люди", — наголосив воєначальник.

Щодо відстрочок головнокомандувач ЗСУ відповів, що це — не його компетенція.

Коментар Валерія Залужного (про обмежену придатність — з 3:01)

Нагадаємо, також Залужний заявив, що командування не робило запит на мобілізацію 400-500 тисяч громадян. З його слів, ця цифра була сформована з огляду на нестачу бійців та ймовірні втрати у 2024 році.

26 грудня нардепка Мар’яна Безугла заявила, що Залужний прагне позбавити осіб з інвалідністю II групи права на звільнення зі служби. На підтвердження своїх слів вона опублікувала фрагмент документа, підписаного головнокомандувачем.