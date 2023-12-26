"Краще зберегти людей": Залужний назвав пріоритети в обороні ЗСУ

За словами генерала Залужного, Україні важливіше зберігати життя бійців, тому якщо сил не вистачить, то може бути рішення про відхід від того чи іншого населеного пункту.

Російські війська вже третій місяць намагаються захопити Авдіївку. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний розповів, на чому наголошує командування. Про це стало відомо з трансляції Армія TV.

Під час брифінгу журналістка запитала, чи може Авдіївка стати "Другим Бахмутом", Валерій Залужний заявив, що російські війська мають можливість концентрувати власні сили на одному напрямку. Тому вони здатні за 2-3 місяці зробити те, що сталося з Бахмутом.

"Нам дорогий кожен клаптик землі, будемо обороняти рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил недостатньо — ми бачитимемо, що краще зберегти людей, то звісно, ми приймемо таке рішення, а потім відвоюємо", — заявив Валерій Залужний.

Він також наголосив, що громадськості не варто робити шоу чи скорботу через ситуацію з окремими населеними пунктами. Ведення бойових дій має свої закони, які не залежать від думки журналістів чи депутатів. Українські військові виконують завдання в надскладних умовах. Також новий закон про мобілізацію потрібен, бо кожен має захищати Україну.

Відео з таймкодом

Нагадаємо, 26 грудня в ISW повідомляли, що російські війська просунулися біля Авдіївки та Кремінної.

Військовий експерт Костянтин Машовець розмірковував, чому для російських військ Авдіївка важливіша за Бахмут.