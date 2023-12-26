Удар по ВДК "Новочеркасcк": з бухти Феодосії пішли два російські кораблі, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, росіяни могли вивезти військовий корабель і катер Чорноморського флоту. Утім, після потужного вибуху утворився серпанок, який дозволив розгледіти лише обриси суден.

Бухту у Феодосії, що в окупованому Криму, залишили два російські кораблі після удару по великому десантному кораблю "Новочеркасск". Про це 26 грудня повідомляє "Крим.Реалії" ("Радіо Свобода").

За інформацією журналістів, кораблі вивели через кілька годин після удару по ВДК "Новочеркасск".

"Через серпанок і велику відстань ідентифікувати кораблі не було можливості", — ідеться в повідомленні.

При цьому, виходячи з розмірів суден, журналісти припустили, що йдеться про один військовий корабель і один військовий катер Чорноморського флоту Росії.

Фото: реки крыма

Удар по ВДК "Новочеркасск" — що відомо

У ніч на 26 грудня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Підтверджено ураження корабля "Новочеркаськ" зі складу Чорноморського флоту Росії тактичною авіацією Повітряних сил ЗСУ.

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін був проінформований про проведений удар.

Фотографії пошкодженого судна з'явилися в соціальних мережах. На знімках видно лише чорні обвуглені уламки судна.

Юрій Ігнат, представник Повітряних сил України, назвав удар по ВДК "Новочеркасск" ключовою подією минулої ночі. За його словами, знищене вороже судно поповнить ескадру Чорноморського флоту Росії, очолювану потопленим раніше флагманом "Москва".

"Уже з'явилися фото, там скелет один залишився від цього корабля, згоріло все фактично вщент", — наголосив представник Повітряних сил", — розповів Ігнат.

На борту ВДК "Новочеркасск" могло бути до 2000 "шахедів"

Полковник запасу Петро Чернік розповів в ефірі національного телемарафону, що потужна детонація на кораблі "Новочеркаськ", спричинена, ймовірно, знищенням ударних дронів типу Shahed. За його словами, ЗС РФ могли втратити близько двох тисяч БПЛА.