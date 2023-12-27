Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, чи існує можливість обирати бригаду (відео)

Під час мобілізації військкоми можуть врахувати цивільну професію військовозобов'язаного, пояснив представник ЗСУ. Наприклад, тракториста можуть зробити водієм танка або БМП.

Військовозобов'язані українці мають можливість потрапити у пріоритетний для себе підрозділ ЗСУ. Крім того, вони мають пам'ятати, що перша повістка зовсім не означає, що їх за тиждень кинуть воювати під Бахмут. Про деталі мобілізаційних заходів в Україні розповів речник Сухопутних військ Володимир Фіто в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Фітьо нагадав, що українці можуть потрапити на службу двома шляхами — мобілізувавшись або добровільно уклавши контракт з ЗСУ. Лише у другому випадку людина зможе отримати направлення в обрану самостійно бригаду.

Мобілізація в Україні — деталі

Зі слів представник ЗСУ, отримання першої повістки означає, що людина має з'явитись до Територіального центру комплектування й уточнити облікові дані. У цей момент потрібно надати документи, які надають право на відстрочку — наприклад, свідоцтво про одруження, довідка про кількість дітей тощо. Якщо є підстави на відстрочку на основі стану здоров'я, то людина пройде військово-лікарську комісію й отримає відповідний висновок.

Після цього, якщо громадянин визнаний придатним, він може очікувати на іншу повістку — його мобілізують у момент, коли у військового командування виникне потреба у тій чи іншій військово-обліковій спеціальності, пояснив Фітьо.

Усіх мобілізованих спершу готують до участі у бойових діях. Час підготовки залежить від того, яку військово-облікову спеціальність має людина. Якщо це якась проста спеціальність, то підготовка триває один місяць, а потім — два тижні бойове злагодження.

Якщо спеціальність складніша, то навчання може тривати і два місяці. Інколи можливе навіть навчання на полігонах закордонних партнерів. Також Фітьо пояснив, що у військкоматах можуть враховувати цивільну професію людини, відправляючи її на навчання.

"Куди людина потрапляє на навчання? Під час розподілу по підрозділах більше враховується також і фах самого військовозобов'язаного. Якщо це, наприклад, водій або колишні тракторист, звичайно, його доцільніше відправити на навчання на водія танка чи на водія-механіка БМП".

Коли людина завершила підготовку, лише після цього остаточно визначається, у який саме підрозділ вона потрапить — знову ж таки, це відбувається залежно від потреб тих чи інших бригад на різних відтинках фронту.

Щоб потрапити у конкретний підрозділ, українець має опинитись у війську не по повістці, а уклавши добровільний контракт. Тоді він може звернутись до певної бригади, уточнити, чи є у них запит на наявну спеціальність. Якщо потреба є, то командир пише відношення, яке надається у ТЦК — і громадянин іде служити у бажаний для нього підрозділ ЗСУ.

"Якщо ви щось вибрали і вже знаєте, куди хочете йти, то у вас є така можливість і ви можете її реалізувати на контрактній формі проходження військової служби", — наголосив речник Сухопутних військ.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський 19 грудня повідомив, що отримав запит на мобілізацію 500 тис. українців. При цьому верховний головнокомандувач заявив, що буде вирішувати, чи допустить мобілізацію 25-річних чоловіків.

26 грудня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів брифінг, на якому уточнив деякі питання щодо мобілізації та перебігу війни. Генерал зазначив, що військо дійсно має потребу в людях, оскільки Росія продовжує війну і готується набирати 450 тис. новобранців. Крім того, обґрунтував, чому термін служби пропонують встановити 36 місяців, а не, наприклад, 18 місяців.

Між тим на порталі Верховної Ради України опублікували законопроєкт. який вносить низку змін у закон про мобілізацію. Серед новацій — зменшення віку мобілізації та скорочення переліку причин, через які можуть дати відстрочку. Також є положення, якими пропонують жорсткіше карати за відмову від повісток та втечу за кордон.