Україна запросила в Австралії гелікоптери NH90: що про них відомо

Гелікоптери NH90 могли б замінити чи доповнити український флот транспортників Мі-8 та Мі-17. Проте Канберра вирішила їх розпиляти на металобрухт.

Австралія вирішила не продавати Україні гелікоптери NH90. Раніше такі зразки вертольотів в ЗМІ не згадувались як такі, що потрібні Повітряним чи Сухопутним силам. Тому у Defense Express вияснили, чим цікаві NH90.

Гелікоптер NH-90 почали серійно виробляти з 2006 року. Він існує у двох версіях: транспортно-десантна під індексом TTH та морська патрульна версія NFH. Компанія-виробник NHIndustries була заснована Італією, Німеччиною, Францією та Нідерландами. За майже 20 років серійного виробництва було виготовлено близько 500 гелікоптерів.

NH90 не експлуатуються в Австралії з 2021 року

Версія TTH виконує роль транспортно-десантного гелікоптера, а морська версія NFH може виконувати протичовнові та протикорабельні завдання. На озброєнні Австралії знаходиться 46 гелікоптерів. Всі вони з 2021 року не літаю, бо мали проблеми з безпекою та техобслуговуванням. Їх замінять американськими UH-60M Black Hawk. У виданні вважають, що проблеми з гелікоптерами могли б бути вирішені. Тим паче в Європі є наявна база для обслуговування бортів.

В українській армії NH90 могли б замінити чи доповнити транспортні гелікоптери Мі-8/17. Основні характеристики NH90:

екіпаж та десант – 2 особи й до 20 десантників (в патрульному варіанті екіпаж складається з 3 бійців);

навантаження — до 2,5 тони в транспортно-десантній версії й до 700 кг у патрульній версії;

крейсерська швидкість – 244 км/год;

дальність польоту — 907 км.

Нагадаємо, 15 грудня ЗМІ писали, що Україні потрібні західні бойові гелікоптери AH-1Z Viper.

20 жовтня в США повідомили, що Хорватія надала Україні всі запаси гелікоптерів Мі-8.