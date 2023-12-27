У ДСНС назвали, скільки за час війни з Росією загинуло людей внаслідок підриву на мінах

Наразі основними ділянками роботи піротехніків залишаються Донецька, Харківська, Миколаївська та Херсонська області.

Від російських мін з початку масштабного нападу РФ на Україну загинули 277 людей, з них 14 дітей. Про це повідомив "Укрінформ" із посиланням на Олександра Хорунжого, пресофіцера Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Поранення отримали 608 людей. З них – 74 дитини.

Хорунжий розповів, що піротехніки ДСНС знешкодили на території України 464 тисячі вибухонебезпечних предметів. Це дані, які стосуються періоду з лютого 2022 року. Серед цієї кількості 3 тисячі 145 авіаційних бомб.

Наразі основними ділянками роботи піротехніків залишаються Донецька, Харківська, Миколаївська та Херсонська області. Представник відомства наголосив на тому, що піротехніки нині обмежені у розмінуванні через сніговий покрив. Низька температура повітря також залишається проблемою для розмінування.

Міни в Україні

Артилерійська розвідувальна група влітку спільно з інженерами провели спільні заходи щодо розмінування територій на півдні. Часто сапери знаходять протитанкові та протипіхотні міни, а російські загарбники вигадують різні способи, аби ускладнити завдання щодо розмінування.

20 липня бригада "Кара-Даг" показала, як на південному напрямку знищує мінні поля. Просуванню та проведенню українськими військами штурму заважає значне мінування. Однак командування НГУ запевняє, що бійці впевнено йдуть до перемоги.

Також 18 липня американський генерал Марка Міллі заявив, що контрнаступ ЗСУ сповільнився, проте його не можна назвати провальним. Українські військові просуваються повільно через мінні поля. Командування береже життя військовослужбовців, а тому уповільнення — це нормально.

У листопаді стало відомо, що у Херсонській області сапери обстежили майже 20% правобережжя. Роботи проводяться коштом обласних бюджетів.

Нагадаємо, у грудні Південна Корея передала Україні 10 спецмашин для розмінування. Південна Корея передала Україні 10 спецмашин для розмінування.