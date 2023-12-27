"Легше розбити ворога": Жорін розповів, що допоможе ЗСУ під час контрнаступу

Заступник командира 3 ОШБр розповів, що окупантам складно тримати оборону в знищених ними ж містах, "від яких лишилась лише назва".

Для просування на фронті російські окупанти продовжують використовувати тактику стирання "під нуль" одного населеного пункту за іншим. Тому доцільним для українських військових стає будівництво повноцінної лінії оборони. Про це заявив майор ЗСУ та заступник командира 3 ОШБр Максим "Мосе" Жорін у своєму Telegram-каналі.

Відповідну тактику противника, за словами Жоріна, можна простежити на Донецькому напрямку.

Як наголошує майор ЗСУ, окупантам складно тримати оборону в знищених ними ж містах, "від яких лишилась лише назва".

"Тримати оборону в таких "містах", від яких лишилась лише назва, дуже складно. Там немає підвалів, будівель, нічого, за що можна зачепитись", — наголошує Жорін.

Тому, як зазначив заступник командира 3 ОШБр, аби ефективніше знищувати ворога, все доцільнішим стає будівництво повноцінної лінії оборони, яка "не буде спиратись на назви населених пунктів".

"Так набагато легше стримувати ворога. Там набагато легше розбити сили ворога. І звісно, розвивати звідти контрнаступальні дії", — йдеться у повідомленні.

Окупанти повністю знищили Мар’їнку

Нагадаємо, на пресконференції 26 грудня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що на сьогодні Мар’їнки на Донеччині більше не існує. Він наголосив, що у боях за місто російські військові використовують таку саму тактику, як при спробі захоплення Бахмуту. Окупанти знищують вулиці та цілі квартали.

Крім того, Залужний додав, що українські війська ще перебувають у північній частині Мар’їнки, втім підготували оборонний рубіж за межами міста.

Нагадаємо, 25 грудня російські медіа повідомили, що очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу доповів російському президенту про повне захоплення Мар’їнки на Донеччині.

Аналітики DeepState також заявили, що окупанти могли захопити місто. Зокрема, вони підняли свій прапор біля знищеної Георгіївської церкви. Також, за їхньою інформацією, армія РФ на західних околицях міста штурмує посадки. Аналітики повідомили, що місто знищене та на його місці лише руїни.

Також 5 грудня повідомлялося, що російська армія відновила свій наступ на населений пункт, а бої точились майже за кожний будинок.