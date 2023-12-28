У Криму прогриміли вибухи: окупанти перекрили Керченський міст, — соцмережі

За даними моніторингового каналу, у Севастополі було чути щонайменше п'ять потужних вибухів. Ще чотири вибухи пролунали в Красноперекопську.

У ніч із 27 на 28 грудня на території тимчасово окупованого Криму було чути вибухи. Про це написав "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.

Развожаєв заявив, що Севастополь зазнав атаки БПЛА. За його словами, над морем відпрацювала протиповітряна оборона, внаслідок чого було знищено один дрон.

Представник окупаційної адміністрації стверджує, посилаючись на дані рятувальників, що внаслідок атаки інфраструктура півострова не постраждала.

В інформаційному центрі окупантів також повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом було тимчасово перекрито.

Моніторинговий канал "Кримський вітер" уточнив, з посиланням на своїх підписників, що на території Севастополя прогриміло 5 сильних вибухів.

Пізніше на каналі також з'явилося повідомлення про чотири вибухи в Красноперекопську, що в північній частині Криму.

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня ЗСУ завдали удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії. Окупанти гасили загоряння протягом цілого дня, після чого від судна залишилися лише обгорілі залишки.

Зі свого боку партизани з руху "Атеш" 27 грудня повідомили, що їхні агенти розвідали російську радіолокаційну станцію (РЛС) у Севастополі. У підпіллі зазначили, що важливо було ліквідувати роботу такого типу систем для збільшення успіху українських ракетних ударів і атак БПЛА по військових об'єктах.