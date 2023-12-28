Танкісти ЗСУ розказали про бойову работу рідкісного командирського танку Т-64БВ-1-К (фото)

Командирський танк має посилене бронювання, додаткові засоби спостереження та потужніший двигун. Танкісти кажуть, що це "лялечка, а не машинка".

Українські військові в районі Купʼянська мають на озброєні рідкісний танк Т-64БВ-1-К — це командирська модифікація машини. Про це повідомляє АрміяInform.

Один з танкових батальйонів використовує командирський танк Т-64БВ-1-К. Журналісти показали бойову роботу екіпажу та підготовку до неї. Командир танкового взводу Богдан пройшов курси у Національній академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного після мобілізації. Завдяки тому він очолив підрозділ.

Зазначається, що Т-64БВ-1-К надійшов у підрозділ після капітального ремонту. Його відрізняє від звичайного Т-64БВ потужніший двигун на 840 кінських сил, посилене бронювання та додаткову камеру на башті.

"Лялечка, а не машинка, хоча іноді й демонструє характер", — каже Богдан.

За словами військових, за день вони роблять кілька бойових виходів. Екіпажу доводиться працювати на великій дистанції 4,5-6 км через наявність річки Оскіл та мінних загороджень. Допомагає в цьому аеророзвідка, яка корегує вогонь, що дозволяє збільшувати якість роботи.

Екіпаж Т-64БВ-1К Фото: АрміяInform

Т-64БВ-1-К зазвичай бʼють по складах боєприпасів окупантів на полі бою. Кожний вихід дозволяє знищити від 10 до 30 окупантів. Часто танкісти прикривають піхотинців у бою, бо ЗС РФ закидують українські позиції "мʼясними штурмами".

"Наші "пташки"-аеророзвідники виявили орк*вський бліндаж, який нам потрібно було знищити. Ми заїхали на позицію, а перед нами — суцільний ліс. Поцілити прицільно в такій ситуації було майже неможливо. Тому довелося невідкладно проявляти винахідливість — в нашому випадку шукати орієнтир. Ним стала верхівка дерева, яка відрізнялася від решти лісу… Перший постріл — і ціль знищена! Сказати чесно, це було на межі можливого, але ми це зробили!" — розповідає танкіст.

Нагадаємо, 21 листопада українські бійці верше показали командирський танк Т-64БВ-1-К.

Раніше повідомлялося, що в Україні налагодили модернізацію танків Т-64 до зразка БВ 2022 року.