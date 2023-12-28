"Здатні скидати міни в Дніпро": "Мадяр" показав знищення російських FPV-дронів для мінування (відео)

Дрони, як заявив командир роти ударних БпАК на псевдо "Мадяр", здатні нести та скидати в Дніпро аналогії якірно-річних мін, які є вкрай небезпечними для човнів, які їх не помічають.

Українські війська ліквідували FPV-дрони, які окупанти використовували для мінування територій. Подробиці у Telegram-каналі повідомив командир роти ударних БпАК на псевдо "Мадяр".

Такі дрони здатні нести та скидати в Дніпро аналогії якірно-річних мін, які є вкрай небезпечними для човнів. Небезпечні пристрої є ледве помітними, а судно при контакті одразу вибухає.

"Памʼятайте: коли ми їх валимо, вони падуть, але все одно вибухають", – розповів він.

Він показав на відео ліквідацію двох безпілотників. Зі слів військового, за грудень у районі населеного пункту Кринки його бійці знищили 11 таких БПЛА.

Робота "Птахів Мадяра" на фронті

Бійці підрозділу "Птахи Мадяра" вполювали російський Т-80БВМ в районі Кринок. Важку бронетехніку аеророзвідники зафіксували поблизу лісу на лівому березі Херсонщини, де й відбулося знищення.

Також 20 вересня "Мадяр" показав кілометри "зубів дракона", які гальмують наступ. Російське командування сподівається зупинити просування техніки ЗСУ під Токмаком, заставивши поля та дороги бетонними пірамідами. Поки що бронетехніка до них не дійшла, однак їх легко долають FPV-дрони.

Він також заявив, що російські окупанти навчилися впливати на платформу супутникового інтернету Starlink на фронті. Загарбники отримали технологію та вже випробовують. Вони готують її до промислового виробництва. З його слів, йдеться про системи, що працюють у Ku-діапазоні. Захисник переконаний у тому, що невдовзі росіяни дістануться і Ka-діапазону.

Нагадаємо, наприкінці грудня росіяни оголосили нагороду за військовослужбовця "Мадяра".Життя українського захисника загарбники оцінили як німецький танк "Леопард", у 1 мільйон російських рублів.