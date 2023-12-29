Ракетний удар по Києву: рятувальники знайшли тіло загиблого, подробиці (фото)

Внаслідок атаки окупантів пошкодження фіксують у декільках районах столиці. Троє людей опинилися під завалами, на місцях працюють відповідні служби. Загалом відомо про 17 постраждалих людей у столиці.

Внаслідок ракетної атаки по Києву у Шевченківському районі під завалами складського приміщення опинилися троє людей. Невдовзі стало відомо, що рятувальники дістали тіло одного загиблого, триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Фото: Скріншот

Відомо, що також трьох людей вдалося дістати. За інформацією Київської міської військової адміністрації, у Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок, також виникла пожежа на території складських приміщень та у нежитлових будівель. Зокрема, пожежа виникла у недобудованому бізнес-центрі. За попередньою інформацією постраждало 6 осіб.

Фото: ДСНС

У Подільському районі пожежа виникла на складі площею близько 3000 м кв. Повідомляється, що внаслідок ракетної атаки поранення отримало багато людей, втім точна кількість постраждалих поки що невідома.

У Святошинському районі виникла пожежа у незаселеній багатоповерхівці. У цьому ж районі загорілися три автомобілі. Відомо про одну поранену особу, наразі рятувальники загасили вогонь.

Також через масований обстріл Росії пошкоджено приватний будинок у Дарницькому районі. За попередньою інформацією потерпілих немає. У ДСНС повідомляють, що на місцях працюють усі необхідні служби.

В Дарницькому районі, на території приватного сектора зафіксовано пошкодження будинку. Без займання. Інформація щодо потерпілих з`ясовується.

Станом на 9:45 у КМВА повідомляють про 17 постраждалих людей.

Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл українських міст. Відомо про "прильоти" у низці міст України. Зокрема, у Харкові з 5 до 8 ранку прилетіло 22 ракети. Пошкоджено медзаклади, житлові та нежитлові будинки.

Також ЗС РФ обстріляли Дніпро. Пожежі виникли у декількох районах міста. За словами мера Дніпра Бориса Філатова, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі.