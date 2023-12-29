Багато загиблих і поранених: генпрокурор і Нацполіція повідомили про наслідки обстрілу РФ

У Офісі генерального прокурора заявили про відкриття кримінального провадження за фактом атаки 29 грудня. Слідчі вивчають уламки ракет РФ, збирають докази.

Під час масованого ракетного удару РФ зранку 29 грудня 2023 року вибухи лунали в семи містах України. Внаслідок російського обстрілу загинуло 18 українців, є поранені. Про деталі чергового злочину Росії повідомив генеральний прокурор Андрій Костін на порталі відомства. Інформацію щодо кількості постраждалих уточнила пресслужба Національної поліції у Telegram-каналі.

Російські ракети завдали масштабних руйнувань, зазначив посадовець. Серед постраждалих міст — Київ, Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Львів, Конотоп. Пошкоджено та частково зруйновано житлові будинки, навчальні заклади, пологовий будинок тощо.

Згідно з оновленими даними Нацполіції на 13:00, постраждало 150 українців:

загинуло — 18 осіб;

поранено — 132 ос.

У Дніпрі загинули 5 людей, поранено 28, на Харківщині загинули троє, поранено — 13, у Запорізькій області — загинули 4, поранено 12, на Одещині — загинули двоє, поранено 27 (дані уточнюють, бо завали ще розбирають), на Львівщині загинула одна людина, поранено 24, у Києві загинуло троє, поранено 22, на Київщині — є ще один поранений.

Серед поранених є діти, зауважив Костін. Зокрема, отримали травми двоє неповнолітніх — шести та восьми років.

За фактом російського злочину відкрито кримінальне провадження, заявив генпрокурор.

Генпрокурор також опублікував підбірку світлин з наслідками російського удару. Зокрема, ракети РФ пошкодили житлові будинки — є повністю вигорілі квартири, є цілі квартали з вибитими шибками.

Вибиті шибки у багатоповерхівках у Львові Руйнування від удару РФ 29 грудня Влучання у квартири в Одесі під час удару РФ 29 грудня 2023 року Фото: Офіс генпрокурора Прокуратура фіксує наслідки російського удару по Одесі 29 грудня Фіксація удару РФ 29 грудня

Подекуди від російських ударів спалахнули пожежі. Рятувальники прибули на місця падіння ракет, щоб загасити полум'я, розібрати завали та для пошуку постраждалих. Також працюють слідчі прокуратури, збираючи докази російського злочину — вивчають обставини, шукають уламки ракет.

Обстріл 29 грудня - пожежа на місці удару Київ після російського обстрілу 29 грудня Сумщина після удару РФ 29 грудня Уламки російської ракети, випущеної 29 грудня Зруйнований приватний будинок від удару РФ 29 грудня Торговельний комплекс після обстрілу 29 грудня Наслідки удару РФ 29 грудня

Обстріл 29 грудня 2023 року — деталі

Зазначимо, Росія завдала масованого ракетного удару зранку 29 грудня. У моніторингових каналах писали про роботу ППО та вибухи у низці областей: Київській, Одеській, Львівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській. Пізніше обласні військові адміністрації повідомили про постраждалих та про руйнування внаслідок російського обстрілу.

Зокрема, у Одесі відбувся удар по житловому будинку. Внаслідок влучання ракети пошкоджено кілька квартир на середніх поверхах. У Києві є пошкодження станції метро "Лук'янівська", житлових будинків, складського приміщення біля виробничого підприємства. У Львові ворог пошкодив навчальний заклад, підтвердили у Львівській ОВА. У Дніпрі ракета РФ влетіла у торговельний центр, на місці влучання почалась пожежа.

Згідно з заявою речник Повітряних сил Юрія Ігната, для удару по Україні росіяни використали ракети "Кинджал", балістику, ракети С-300 та дрони-камікадзе Shahed-136. Всього під час обстрілу, який тривав кілька годин поспіль, ЗС РФ запустили близько 100 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський.