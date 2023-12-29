В Польщі впав невідомий обʼєкт: скільки ракет вже залетіло на польську територію

З початку повномасштабної війни на території сусідніх з Україною країн падали ракети та дрони. Останній такий випадок стався 29 грудня при масованій атаці.

Росія завдала найбільшого масованого удару по Україні. За даними польських ЗМІ, один з невідомих обʼєктів залетів на територію Польщі. Фокус розібрався, скільки вже було таких випадків, та що відомо про нинішній.

В Польщу залетів невідомий обʼєкт з території України – Дуда збирає екстрену нараду

Під час масованого обстрілу російськими військами України один з обʼєктів упав на території Польщі. За даними телеканалу Republica, в місті Вожучин-Кукровня впала ракета, що знаходиться в Томашівському повіті. Обійшлося без постраждалих.

Через надзвичайну подію президент Анджей Дуда вже провів телефонну розмову з головою Міноборони Владиславом Косіняк-Камишем щодо інциденту. Також у другій половині дня відбудеться нарада РНБО. Окрім цього о 13:00 (14:00 по Києву) відбулася зустріч Дуди з військовими: міністром національної оборони Владиславом Косіняк-Камишем, начальником Генштабу Війська Польського генералом Вєславом Кукулою та командувачем Збройних сил генерал-майором Мацеєм Клішем.

Заява Міноборони Польщі про невідомий обʼєкт у повітряному просторі Фото: Скриншот

Генерал Війська Польського Роман Полко заявив, що РФ свідомо обстрілює Україну біля кордону з Польщею.

"Це, безумовно, провокаційні дії, спрямовані на те, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону. Це важливо", — вважає Полко.

Падіння ракети в Польщі — реакція Повітряних сил

Речник Командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат прокоментував порушення повітряного простору Польщі в ефірі телемарафону. За словами Ігната, порушення повітряного простору під час російських ударів — не новина. Російські Shahed падали на румунській території чи на території Польщі. Окупанти бʼють близько до кордону з іншими країнами.

"Це ще один сигнал нашим партнерам, щоб України посилити необхідною кількістю засобів ППО, щоб ми стали щитом між агресором і Європою. Захистили себе та захистили їх", — пояснив речник.

Скільки обʼєктів вже падало на території Польщі

З початку повномасштабної війни окупанти десятки разів масово атакували Україну ракетами та безпілотниками.

Місце з падіння ракети в Пшеводуві

На територію Польщі влучало кілька ракет:

16 листопада 2022 року — падіння ракети в Пшеводуві, загинуло двоє людей;

27 квітня 2023 року — падіння російської ракети Х-55 під Бидгощем.

29 грудня 2023 року – падіння ракети в Вожучин-Кукровні, без жертв;

У першому випадку Польща заявила, що ракета виявилась українською від ЗРК С-300. Проте Київ не погодився з висновками розслідування. Окрім Польщі випадки падіння ракет чи безпілотників фіксували в Румунії та Молдові. Румунська влада навіть облаштувала укриття на прикордонній території для захисту місцевих мешканців та посилила ППО.