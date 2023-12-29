Новорічні бажання росіян: опубліковано результати опитування в РФ щодо війни (інфографіка)

За результатами телефонного соцопитування від однієї з російських компаній громадяни РФ просять припинити війну. Вони мріють про мир і завершення "СВО". Дослідники заявляють, що саме ці бажання виявилися головними напередодні Нового року.

Дії російської влади прямо суперечать запиту та мріям народу країни-агресорки. Саме такого висновку дійшли автори нового дослідження-опитування від компанії Russian field "Спеціальна військова операція" в Україні: ставлення росіян".

Хоча черговий ракетний обстріл міст України свідчить про зворотне, росіяни не підтримують війну в Україні й напередодні Нового року бажають припинення бійні.

Варто зазначити, що кількість тих, хто відмовився чи не зміг із технічних причин взяти участь в опитуванні у лютому 2022 року була більшою, ніж наприкінці 2023-го.

Статистика відмов в опитуванні росіян Фото: russianfield

"Мирного неба" бажають 50% опитаних. Побажання "миру" переважає у віковій групі від 40 років і більше і досягає максимуму — майже 68% у групі літніх людей (від 60 років). Молодь до 30 років поставила у пріоритет побажання оптимізму та терпіння (триматися, не здаватися) — це найчастіша відповідь у цій групі (майже 30%).

"Мирного неба" бажають 50% опитаних росіян Фото: russianfield

Друге за популярністю побажання — здоров'я. Так відповіли 40% респондентів.

Цікаво, що лише 6% росіян хотіли б не просто кінця війни за будь-яку ціну, а саме перемоги Росії в конфлікті.

Вибори президента також потрапили до поля зору опитаних, але лише 2% бажають переобрання Володимира Путіна, а 1% відповів, що бажають нового президента.

Хочуть поговорити з Путіним про війну

Питання про завершення війни — головне, яке хотіли б поставити Путіну росіяни. Президентська політика щодо України виявилася втричі популярнішою темою за підвищення зарплат та пенсій у РФ. Про це свідчить інше опитування від "Левада-центру". Росіяни хотіли дізнатися у Путіна про завершення війни, зокрема під час грудневої "Прямої лінії", з'ясували соціологи.

Коли й чим закінчиться війна в Україні, запитала б відносна більшість опитаних наприкінці листопада (21%) — випливає з результатів дослідження.

Питання про закінчення війни — головне, яке хотіли б поставити Путіну росіяни Фото: Левада Центр

"Росіяни вже не чекають від Путіна новин про можливе поліпшення їхнього рівня життя: про пенсії та їх підвищення запитали б 8%, про медицину, освіту та соціальні програми — 8%, про зарплати та рівень життя загалом — 7%", — кажуть фахівці.

6% спробували б з'ясувати, коли Путін піде.

Питання про міграцію та корупцію хвилюють по 2% опитаних.

10% взагалі не цікавляться виступом Путіна та його відповідями.

Тим часом стало відомо, для якого об'єкту росіяни не пожалкували "Кинджали" під час ракетної атаки по Україні 29 грудня. За попередньою інформацією російські загарбники атакували підприємства у Запоріжжі аеробалістичними ракетами типу "Кинджал".

Нагадаємо, речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія запустила 300 швидкісних ракет Х-22 та модернізовану версію Х-32. З його слів, українська ППО не збила жодну з цих ракет.