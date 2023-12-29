Польща підвищила бойову готовність ППО через об'єкт з боку України під час обстрілу

Втрата сигналу цілі, як повідомив речник Оперативного командування Яцек Горишевський, відбулася поблизу Замостя.

Для посилення безпеки повітряного простору Польщі підвищено бойову готовність засобів протиповітряної оборони, а також відправлено на чергування винищувачі. Подробиці повідомив підполковник Яцек Горишевський, речник Оперативного командування, інформує Polsat news.

Він нагадав, що зранку над Польщею з боку України пролетів невідомий повітряний об'єкт. Наразі ведеться наземний пошук.

"Ми вивчаємо записи з наших радіолокаційних систем, вони будуть детально проаналізовані та передані нашому керівництву", — пояснив військовий.

Підполковник Горишевський додав, що втрата сигналу об’єкта відбулася поблизу Замостя. За його словами, цей предмет або впав, або продовжив летіти.

"Немає жодних ознак того, що хтось спостерігав вибух або знайшов будь-які уламки", — додав Яцек Горишевський.

Удар РФ 29 грудня — у Польщі зафіксували невідомий об'єкт

Над Польщею 29 грудня пролетів невідомий об'єкт. У польських військах зазначили, що радари їхніх систем ППО зафіксували об'єкт у повітряному просторі. Військо країни було мобілізовано. Польська радіостанція RMF24 повідомила, що місцеві жителі чули сильний шум і свист. За даними ЗМІ, в околицях Замостя ведуться пошуки — там мобілізовано значні сили.

Президент Польщі Анджей Дуда 29 грудня скликав термінову нараду з військовим керівництвом у зв'язку з фіксацією невідомого об'єкта в повітряному просторі країни під час російської атаки на Україну. У повідомленні йдеться, що він поговорив із міністром оборони Владиславом Косіняк-Камишем.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що подібні випадки вже відбувалися під час атак Росії по українських містах. Він назвав ситуацію з порушенням повітряного простору сигналом для партнерів.

Нагадаємо, 29 грудня польський генерал Роман Полько заявив, що РФ навмисне атакує західні кордони України. За його словами, фіксація невідомого об'єкта в повітряному просторі Польщі — це провокаційні дії з боку РФ.