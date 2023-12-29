Невідомий об'єкт над Польщею: РФ спеціально атакує західні кордони України, — генерал

За словами польського військового Романа Полько, Росія таким чином хоче дестабілізувати ситуацію або спровокувати Варшаву.

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Росія свідомо обстрілює регіони України, які розташовані на кордоні з Польщею. Про це 29 грудня в ефірі телеканалу Telewizja Republika заявив польський генерал Роман Полько, який є членом Ради безпеки і оборони країни.

"Російська сторона свідомо проводить операції або обстрілює Україну біля кордону з Польщею", — сказав він.

Також генерал зазначив, що фіксація невідомого об'єкта в повітряному просторі Польщі — це провокаційні дії з боку РФ. Росія таким чином хоче дестабілізувати ситуацію або спровокувати Варшаву.

"Це безумовно провокаційні дії, спрямовані на те, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону. Це важливо", — сказав він.

Роман Полько про інцидент з об'єктом над Польщею

Над Польщею зафіксували невідомий об'єкт: що відомо

Нагадаємо, що 29 грудня над Польщею пролетів невідомий об'єкт. У польських ЗС зазначили, що радари їхніх систем ППО зафіксували об'єкт у повітряному просторі. Військо країни було мобілізовано. Польська радіостанція RMF24 повідомила, що місцеві жителі чули сильний шум і свист. За даними ЗМІ, в околицях Замостя ведуться пошуки — там мобілізовано значні сили.

Потім стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда 29 грудня скликав термінову нараду з військовим керівництвом у зв'язку з фіксацією невідомого об'єкта в повітряному просторі країни під час російської атаки на Україну. Крім того, міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що державні служби спрацювали негайно, щойно об'єкт було помічено в повітряному просторі країни.