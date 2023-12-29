"З такими запасами ракет": ЗС РФ продовжуватимуть масовані атаки по Україні, — Умєров (відео)

Міністр оборони зазначив, що знову й знову Росія демонструє всьому світу: в неї немає іншої мети, "ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців".

Очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров підкреслив, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки, що сталася 29 грудня. Про це він заявив на власній сторінці Facebook.

"Масована ракетна атака держави-терориста на нашу землю. Багато місяців росіяни накопичували ракети ось для цього: удари по житлових будинках, торговельних центрах, лікарнях. По мирних українських містах", — підкреслив міністр оборони.

І додав, що це була наймасованіша атака з повітря, в якій російські окупанти використовували аеробалістичні, балістичні, крилаті, зенітно-керовані ракети, дрони-камікадзе "шахеди". Винищувачі МіГ-31 працювали "Кинджалами", а 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.

"Росіяни вбили і поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову й знову Росія демонструє всьому світу, що немає іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців. За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання", — зазначив Умєров.

Міністр оборони подякував українським силам протиповітряної оборони, які відбивали ворожу атаку.

Повітряна атака вранці 29 грудня — подробиці

Росіяни випустили вранці 29 грудня 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, торговельно-розважальний центр, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури. Харків обстрілювали із зенітно-ракетних комплексів С-300.

За останніми даними, кількість жертв в Україні внаслідок масованої атаки 29 грудня зросла до 18. Поранення отримали 132 особи.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту до відповіді на масовані ракетні атаки Росії 29 грудня. Міністр вважає, що потрібна безперервна фінансова та військова підтримка України.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв обов'язково відповісти агресору на ракетні удари. Глава держави не уточнив, в якій формі буде відповідь.

Опитані Фокусом військові аналітики вважають, що масовані ракетні удари ЗС РФ запланували досить давно. Цю точку зору доводять різноманітні засоби ураження цілей. Судячи з попередніх пусків "шахедів", атаку готували щонайменше місяць, щоб внести хаос перед святом Нового року.